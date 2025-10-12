TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Kempa: Tusk i KE będą nas znów straszyć, tym razem migrantami. Jeżeli on wygra wybory, to będą tu wysyłani bez ograniczeń

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Beata Kempa / autor: KPRP/Przemysław Keler
Beata Kempa / autor: KPRP/Przemysław Keler

Dostrzegam poważne zagrożenie, które polega na tym, że Donald Tusk wraz z Ursulą von der Leyen będą grać tematem relokacji przed wyborami i kolejny raz nas straszyć” - mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl prezydencki doradca Beata Kempa. Była europoseł jest przekonana, że scenariusz z KPO może się powtórzyć i kolejny raz przynieść Polsce poważne kłopoty. „Jeśli Tusk kolejny raz wygra, to do Polski będą przysyłani migranci już bez żadnych przeszkód” - ocenia nasz rozmówca.

CZYTAJ TAKŻE: Tusk już odtrąbił sukces ws. imigrantów: „Załatwione”. Lawina krytyki w sieci. „Mówi Pan jedno, a robi zupełnie coś innego”

Nie ma zgody prezydenta Karola Nawrockiego na rozlokowanie na terytorium Polski nielegalnych…

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Autor

Zdjęcie Robert Knap

Robert Knap

Dziennikarz portalu wPolityce.pl. Do grudnia 2023 wydawca i publicysta portalu TVP Info, komentator PR24 i TVP . W latach 2003-2019 reporter, wydawca i prowadzący "Informacje Dnia" oraz autor i prowadzący program publicystyczny "Polski Punkt Widzenia" Telewizji Trwam. Od 2000 r. komentator Radia Chicago 1490AM. W latach 1997-2003 dziennikarz Naszego Dziennika.

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych