„Tak zwany mechanizm ‘solidarności’ będzie wyliczany corocznie. Co więcej, Unia Europejska nie chce, aby liczby migrantów objętych relokacją były od razu upubliczniane co świadczy o ukrywaniu skali przewidywanych obciążeń dla państw członkowskich, w tym Polski” - skomentował Mariusz Błaszczak na portalu X. Wiceszef PiS wezwał do przeprowadzenia referendum i odrzucenia szkodliwego paktu migracyjnego.
Wrócił temat wdrożenia paktu migracyjnego i przyjęcia olbrzymiej ilości nielegalnych migrantów do Polski. Przedwczoraj odbył się protest w Warszawie. Prawo i Sprawiedliwość zebrało ludzi na pl. Zamkowym, żeby pokazać, iż Polacy nie zgadzają się na przyjęcie migrantów do kraju.
Wiceszef PiS Mariusz Błaszczak stwierdził, że potencjalne czasowe wyłączenie Polski z paktu migracyjnego będzie sukcesem prezydenta Karola Nawrockiego a nie premiera.
Jeśli potwierdzą się medialne informacje o czasowym wyłączeniu Polski z paktu migracyjnego, to będzie to zasługa prezydenta Karola Nawrockiego, a nie Donalda Tuska. Premier, poza kilkoma konferencjami dla polskich mediów, nie podjął żadnych realnych działań w Brukseli
— napisał.
Były szef MON zaznaczył przy tym, że to by było tylko czasowe rozwiązanie.
Jednak musimy pamiętać, że takie zwolnienie miałoby obowiązywać tylko przez rok, właśnie dlatego, że Tusk zgodził się na pakt migracyjny w jego obecnym kształcie. Dlatego tak ważne jest zorganizowanie referendum przeciwko nielegalnej migracji i jednostronne wypowiedzenie paktu migracyjnego
— dodał.
UE ukryje początkowo dane o relokacji nielegalnych migrantów
Następnie kontynuował:
Pakt migracyjny, któremu realnie nie przeciwstawił się Tusk i który zaczął obowiązywać już w czasie rządów koalicji 13 grudnia składa się z rozporządzeń i dyrektywy, które mają bezpośredni skutek prawny — czyli nie potrzebują odrębnej implementacji przez państwa, by obowiązywać. Tusk mówi, że „nie będziemy implementować paktu”, ale pomija fakt, że w wielu wypadkach nie ma właściwie co implementować, bo akty już obowiązują.
Błaszczak zwrócił uwagę na fakt, że dane z relokacji nie będą upubliczniane od razu tylko po pewnym czasie.
Tak zwany mechanizm „solidarności” będzie wyliczany corocznie. Co więcej, Unia Europejska nie chce, aby liczby migrantów objętych relokacją były od razu upubliczniane co świadczy o ukrywaniu skali przewidywanych obciążeń dla państw członkowskich, w tym Polski
— zakończył.
Jeżeli nie uda się zablokować oraz odrzucić paktu migracyjnego, to Polska zapewne podzieli los krajów Europy Zachodniej. Z bezpiecznej enklawy staniemy się kolejnym miejscem, gdzie strach będzie puścić dzieci na plac zabaw czy wyjść wieczorem na spacer.
