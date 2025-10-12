Platforma Obywatelska pochwaliła się na portalu X, że w I kwartale 2025 roku jest o ponad 175 tys. mniej pracujących cudzoziemców w Polsce niż w 2023 w tym samym okresie. Szkopuł w tym, że jest to ubytek legalnie pracujących osób, co wytknęli internauci w komentarzach…
Platforma Obywatelska twierdzi, że za jej rządów spadła niekontrolowana migracja…
Pomimo panującej dezinformacji dane mówią same za siebie
— czytamy we wpisie PO na portalu X.
Internauci prostują przekaz PO
Na portalu X pojawiły się komentarze, które tłumaczą, że chodzi o legalne zatrudnienie.
Przechodzicie samych siebie, naprawdę
— skomentowała poseł Anna Maria-Żukowska.
Platforma Obywatelska chwali się, że oto o 175 869 osób mniej płaci w Polsce podatki i odprowadza ZUS. Co ma spadek legalnego zatrudnienia do „niekontrolowanej” migracji? PS Konfiarzom i tak się w ten sposób nie podliżecie
— dodała Żukowska.
Spadek legalnego zatrudnienia obcokrajowców w Polsce przedstawiany jako sukces w walce z niekontrolowaną migracją
— napisał dziennikarz Patryk Słowik.
Uprzejmie donoszę że te dane dotyczą spadku LEGALNEGO zatrudnienia a nie nielegalnej imigracji
— wytłumaczył Robert Gwiazdowski.
Ale wy wiecie, że ci ludzie odpłynęli na zatrudnienie na czarno i oznacza to tyle, że wzrosła niekontrolowana migracja, nie? xd
— drwi Patryk Spaliński.
