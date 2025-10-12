„Uważam, że w materii tak obfitującej w różne doświadczenia, traumy i pozytywne doświadczenia, trzeba zachować możliwość różnych perspektyw na doświadczenia, także przeszłe. Różnych sposobów rozumienia naszej przeszłości. Znów obawiam się narzucania jednego obowiązującego dla wszystkich sposobu interpretacji przeszłości […] To nie służy historii ani społeczeństwu” - mówił prof. Andrzej Nowak podczas wykładu w Niemczech.
Wykład oraz dyskusja odbyły się w kompleksie niemieckiego parlamentu, w budynku Marie-Elisabeth-Lueders-Haus. Prócz profesora Nowaka uczestniczyli w nich trzej posłowie Alternatywy dla Niemiec – Goetz Froemming, Alexander Wolf oraz mający polskie korzenie Adam Balten.
Dziękując za zaproszenie, prof. Nowak zaznaczył, że występuje „wyłącznie jako prywatna osoba, obywatel Polski oraz historyk”. W swoim wykładzie wezwał do zachowania „prawa jednostek do indywidualnej pamięci”, co stanowi „kulturę wolności”. Jednocześnie opowiedział się przeciwko „różnorodności pozorowanej”.
„To nie służy historii ani społeczeństwu”
Chciałbym serdecznie podziękować za samą inicjatywę nie tylko tego spotkania i dyskusji, ale samą inicjatywę domu niemiecko-polskiego. To bardzo dobra inicjatywa, żeby tego rodzaju miejsce powstało. Miejsce, które wypełni pewną lukę, nie tylko dotyczącą historii, ale też teraźniejszości i przyszłości stosunku polsko-niemieckich
— mówił prof. Nowak.
Dodał również:
Uważam, że w materii tak obfitującej w różne doświadczenia, traumy i pozytywne doświadczenia, trzeba zachować możliwość różnych perspektyw na doświadczenia, także przeszłe. Różnych sposobów rozumienia naszej przeszłości. Znów obawiam się narzucania jednego obowiązującego dla wszystkich sposobu interpretacji przeszłości […] To nie służy historii ani społeczeństwu.
