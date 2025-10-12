Prawie 59 proc. Polaków ocenia sytuację gospodarczą kraju jako niedostateczną, mierną i dostateczną - wynika z sondażu jaki dla „Rzeczpospolitej” przeprowadziło SW Research. Grupa zachwyconych, którzy wskazali ocenę celującą, było zaledwie 1,2 proc. Nie trudno dostrzec, że liczba osób, które nie mogą być zadowolone z sytuacji gospodarczej, stale przybywa i nic nie wskazuje na to, aby ten trend się zmienił.
Tym, co ciągnie mocno w dół ratingi Polski jest katastrofalny stan finansów publicznych. Trzeci z kolei budżet - na 2026 r. - znów zakłada gigantyczny deficyty w budżecie, rzędu 271 mld zł. Przed miesiącem agencje ratingowe Moody’s i Fitch obniżyły perspektywę ratingu naszego kraju, co oznacza, że za chwilę ogólne notowania Polski - a mają one kolosalne znaczenie dla inwestycji i kosztów naszego zadłużenia - mogą polecieć w dół.
W przeprowadzonym przez SW Research dla rp.pl sondażu zapytano Polaków, jak oceniają obecną sytuację gospodarczą kraju. Ankietowani mieli wystawić stopnie, tak, jak w szkole, od oceny celującej, do miernej.
Sondaż
Grupując jednak odpowiedzi na bardziej pozytywne i bardziej negatywne można powiedzieć, że 37 proc. badanych oceniło stan naszej gospodarki na celujący, bardzo dobry i dobry.
1,2 proc. wystawiło szkolną „szóstkę”
8,2 proc. wskazało ocenę bardzo dobrą
27,6 proc. uważa, że jest dobrze
Zdecydowana większość Polaków nie jest jednak zadowolona z sytuacji gospodarczej kraju. Ocenę mierną, dostateczną i niedostateczną wystawiło aż 58,8 proc. ankietowanych.
28,1 proc. - dostatecznie
19,9 proc. - miernie
10,8 proc. - niedostatecznie
Zaledwie 4,3 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie własnego zdania.
Polską sytuację gospodarczą dostatecznie częściej od ogółu badanych oceniają respondenci do 24 roku życia (37 proc.). Taką opinię wyraża co trzecia osoba z wykształceniem podstawowym i niemal czterech na dziesięciu (38 proc.) uczestników badania z miast liczących maksymalnie 20 tys. mieszkańców
— komentuje wyniki badania Wiktoria Maruszczak z SW Research.
Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 7-8 października 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy.
Mamy wyjątkowo tragiczną sytuację w rolnictwie, które za chwilę zostanie dobite umową handlową UE-Mercosur. Zdesperowani rolnicy zaczynają oddawać swoje plony za darmo, ponieważ ich zbiór zwiększa im zadłużenie, którego nie pokryją sprzedażą w skupie po skandalicznie niskich cenach. Wiele innych gałęzi polskiej gospodarki także przeżywa poważne trudności, a spółki skarbu państwa po 2 latach rządów koalicji Tuska notują straty. Na razie, siłą rozpędu polska gospodarka ma zadowalający wskaźnik PKB i poziom inflacji, ale koszty życia przeciętnego obywatela po skokowym wzroście w 2024 r. utrzymują się bardzo wysoko i nie zmaleją.
