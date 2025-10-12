„Nie udałoby się ochronić granicy zachodniej, gdyby nie wysiłek Roberta Bąkiewicza, Ruchu Obrony Granic, wolontariuszy, mediów i polityków. To było oczywiście wspólne działanie. Aktywność w takich czasach, które są rozlazłe, ma szczególną wartość. To, że ktoś właśnie postawi tę kosę na sztorc i powie dość” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 redaktor naczelny Telewizji wPolsce24 Jacek Karnowski.
Dziękuję Telewizji wPolsce24. Oni również wkładali mnóstwo wspaniałej pracy. Wielkie brawa. Dziękujemy Radiu Maryja i Telewizji Trwam, bo gdyby nie te media, to nasz naród byłby głuchy. Nie usłyszelibyście państwo, że larum grają, nie usłyszelibyście, że podnieśliśmy kosy na sztorc. Nie byłoby gotowości, nie byłoby dzisiaj polskiego patriotycznego prezydenta, tylko budowałoby się kolonialne, satelickie państwo, bo do tego dążą Niemcy. Bez tych mediów by się tego nie udało
— podkreślił lider Ruchu Obrony Granic Robert Bąkiewicz podczas swojego przemówienia na manifestacji Prawa i Sprawiedliwości na Placu Zamkowym.
Ogromny wysiłek ROG i Bąkiewicza
Redaktor naczelny Telewizji wPolsce24 Jacek Karnowski zwrócił uwagę na fakt, że było to bardzo dobre wystąpienie Roberta Bąkiewicza.
Nie udałoby się obronić granicy zachodniej, gdyby nie wysiłek Roberta Bąkiewicza, Ruchu Obrony Granic, wolontariuszy, mediów i polityków. To było oczywiście wspólne działanie. Aktywność w takich czasach, które są rozlazłe, ma szczególną wartość. To, że ktoś właśnie postawi tę kosę na sztorc i powie dość
— wskazał Jacek Karnowski.
I mamy tę wypowiedź premiera Tuska, ale mówiąc szczerze, to wszystko, co udało się w zakresie obrony granic i na razie blokowania masowej imigracji, również w ramach paktu migracyjnego, to wszystko jest wbrew rządowi i pomimo istnienia tego rządu, a nie dzięki rządowi. I to chyba powinno jasno wybrzmieć
— podkreślił redaktor naczelny Telewizji wPolsce24.
„Oni podszywają się pod cudze sukcesy”
Jak zauważył, „oni podszywają się pod cudze sukcesy”.
Gdyby oni decydowali, gdyby był ich prezydent — Trzaskowski, gdyby to oni mieli wolną rękę i gdyby nie było oporu społecznego, już dziś mielibyśmy sytuację taką, jak w krajach Europy Zachodniej — mielibyśmy getta, a w każdej gminie byłoby jakieś centrum integracji, czyli po prostu ośrodek dystrybucji migrantów. To jest pomimo rządowi, a nie dzięki rządowi. Oszukują, kłamią, jak zwykle zresztą
— powiedział.
Gdyby Tusk nie czuł oporu społecznego, to ci migranci by byli
— dodał Jacek Karnowski.
Podkreślił, że „to, że Polacy stanęli i obronili granicę, to jest wielka rzecz, ale trzeba więcej”.
Musi być nas więcej, trzeba ten zły rząd zmienić. I Jarosław Kaczyński powiedział to: „Do widzenia”. I to zostaje. Ale powiedział też takie zdanie, że trzeba rozpocząć ten marsz w stronę odsunięcia władzy. To musi być marsz. Trzeba zrobić pierwsze kroki. Musi być narodowa mobilizacja. Ta demonstracja w trudnych warunkach, ale ona była za mała jak na skalę zagrożeń. To też sobie powiedzmy. I potem będzie płacz, potem będzie oskarżanie się nawzajem, zwalanie na polityków. Jak my nie przychodzimy, my nie walczymy, to czego można oczekiwać?
— zapytał.
tt/Telewizja wPolsce24
