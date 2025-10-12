„Nie mamy tego problemu, na szczęście po raz pierwszy obroniliśmy się przed decyzjami pani Angeli Merkel i Donalda Tuska, który wspierał ją we wszystkich złych decyzjach dla Polski. W ściąganiu w niekontrolowany i głupi sposób nielegalnych migrantów oraz Nord Stream. Ostatnio słyszałem, jak się prześcigali z Radosławem Sikorskim. Ci ludzie cały czas wspierali politykę niemiecką, złą dla Polski i bardzo niebezpieczną dla nas i Europy” - powiedział prof. Piotr Gliński w „Kontrze Płużańskiego” na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do polityki uprawianej latami przez obecnego premiera.
Prof. Gliński został zapytany o wpis Donalda Tuska, który chwalił się, iż powstrzymał przysyłanie nam nielegalnych migrantów w ramach paktu migracyjnego.
Wszyscy o tym wiemy, że Tusk jest cynicznym…
