„Nie ma możliwości szerokiego odstępstwa od paktu migracyjnego i azylowego UE, ponieważ jest to instrument prawnie wiążący dla wszystkich państw członkowskich” - podkreślił we wpisie opublikowanym na platformie X prof. Zdzisław Krasnodębski, były europoseł Prawa i Sprawiedliwości.
RMF FM poinformowało, że Polska może zostać wyłączona z paktu migracyjnego. Miałoby się tak stać z powodu przyjęcia przez nasz kraj olbrzymiej liczby uchodźców wojennych z Ukrainy. Decyzja w tej sprawie ma zapaść w najbliższym tygodniu. Czy tak się rzeczywiście stanie? Droga jeszcze do tego daleka, a były europoseł PiS prof. Zdzisław Krasnodębski zwrócił uwagę, że „nie ma możliwości szerokiego odstępstwa od paktu migracyjnego i azylowego UE”.
CZYTAJ WIĘCEJ:
- Presja ma sens! Nieoficjalnie: Polska wyłączona z Paktu Migracyjnego? „Między innymi po to potrzebne było zwycięstwo Karola Nawrockiego”
- Jarosław Kaczyński: Nie dajcie się oszukać, to są stare gry. Mogą sobie zawierać swoje pakty. My mówimy „nie”, twarde „nie”
Prof. Krasnodębski w swoim wpisie zaznaczył, że pakt przewiduje „elastyczność w sytuacjach wyjątkowej presji”.
O pakcie migracyjnym garść informacji, abyście, Drodzy Rodacy, nie ulegali propagandzie: Nie ma możliwości szerokiego odstępstwa od paktu migracyjnego i azylowego UE, ponieważ jest to instrument prawnie wiążący dla wszystkich państw członkowskich. Pakt przewiduje jednak elastyczność w sytuacjach wyjątkowej presji, np. „kompensację odpowiedzialności”. Komisja Europejska oświadczyła, że podejmie działania przeciwko każdemu państwu członkowskiemu, które opóźnia lub utrudnia jego wdrożenie
— podkreślił były europoseł.
Następnie zwraca uwagę na najważniejsze punktu paktu.
Prawnie wiążący: Pakt stanowi zbiór prawnie wiążących zasad dla wszystkich państw członkowskich UE, który obejmuje nowy mechanizm solidarności.
Brak ogólnych odstępstw: Kraje nie mogą uzyskać ogólnego zwolnienia lub odstępstwa od mechanizmu relokacji. Państwa członkowskie, które nie stosują się w pełni do postanowień paktu, mogą spotkać się z „niezbędnymi środkami” ze strony Komisji.
Elastyczność w sytuacjach kryzysowych: Pakt pozwala na elastyczność. W sytuacjach wyjątkowej presji kraje uczestniczące mogą przejąć odpowiedzialność za rozpatrywanie wniosków o azyl na swoim terytorium, co jest środkiem znanym jako „kompensacja odpowiedzialności”.
— czytamy.
Alternatywna solidarność: Niektóre kraje promowały alternatywne formy solidarności, takie jak wspieranie ochrony granic, które pakt ma na celu uwzględnić obok relokacji.
„Kompensacja odpowiedzialności”: Mechanizm ten pozwala krajowi uczestniczącemu przejąć odpowiedzialność za wnioski o azyl, które w przeciwnym razie byłyby obowiązkiem państwa członkowskiego znajdującego się pod dużą presją, zapobiegając konieczności relokacji wnioskodawcy.
Egzekwowanie: Komisja Europejska jest odpowiedzialna za zapewnienie wdrożenia paktu i może podjąć środki wobec krajów, które nie przestrzegają jego postanowień
— napisał Krasnodębski.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/742930-prof-krasnodebski-nie-ma-mozliwosci-odstepstwa-od-paktu
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.