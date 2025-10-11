TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Poruszający apel uczestnika manifestacji na Placu Zamkowym. "Opamiętajcie się. Kraj jest w potrzebie. Trzeba walczyć"

Tysiące Polaków zjawiło się na Placu Zamkowym, aby zaprotestować przeciwko rządowi Donalda Tuska. Na miejscu nie mogło zabraknąć telewizji wPolsce24. Reporter Piotr Pawelec rozmawiał z uczestnikami manifestacji. Co usłyszał?

Zebrani na Placu Zamkowym protestowali m.in. przeciwko wprowadzeniu paktu migracyjnego i umowie Unii Europejskiej z Mercosur. Do Warszawy przyjechało wielu rolników, którzy zwracali uwagę na katastrofalną sytuację polskiego rolnictwa.

Jesteśmy za Polska, która reprezentuje interesy i wartości polskie, czyli dobro rolników i bezpieczeństwo kraju

— powiedziała jedna z uczestniczek manifestacji w rozmowie z red. Pawelcem.

Tak źle w polskim rolnictwie jeszcze nie było

— stwierdził inny z protestujących.

Walczymy o to, żeby Polska była jutro, pojutrze, ale przede wszystkim walczymy o to, żeby pakt migracyjny nie wszedł w życie

— podkreślił inny mężczyzna.

W rozmowie z reporterem telewizji wPolsce24 padły również emocjonujące apele skierowane do Polaków.

Opamiętajcie się. Kraj jest w potrzebie. Kraj ginie. Trzeba walczyć o ten kraj

— apelował starszy mężczyzna.

Zwracam się do Polaków, do tych, którzy czują się krwią tej ziemi i solą, żeby wreszcie się zbudzili. Obudźcie się kochani!

— wzywał inny z uczestników manifestacji.

kk/Telewizja wPolsce24

