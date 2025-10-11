Tysiące Polaków zjawiło się na Placu Zamkowym, aby zaprotestować przeciwko rządowi Donalda Tuska. Na miejscu nie mogło zabraknąć telewizji wPolsce24. Reporter Piotr Pawelec rozmawiał z uczestnikami manifestacji. Co usłyszał?
Zebrani na Placu Zamkowym protestowali m.in. przeciwko wprowadzeniu paktu migracyjnego i umowie Unii Europejskiej z Mercosur. Do Warszawy przyjechało wielu rolników, którzy zwracali uwagę na katastrofalną sytuację polskiego rolnictwa.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA. Wielka manifestacja Prawa i Sprawiedliwości! Morze biało-czerwonych flag. „Zaczyna się marsz ku nowej Polsce”
Jesteśmy za Polska, która reprezentuje interesy i wartości polskie, czyli dobro rolników i bezpieczeństwo kraju
— powiedziała jedna z uczestniczek manifestacji w rozmowie z red. Pawelcem.
Tak źle w polskim rolnictwie jeszcze nie było
— stwierdził inny z protestujących.
Walczymy o to, żeby Polska była jutro, pojutrze, ale przede wszystkim walczymy o to, żeby pakt migracyjny nie wszedł w życie
— podkreślił inny mężczyzna.
W rozmowie z reporterem telewizji wPolsce24 padły również emocjonujące apele skierowane do Polaków.
Opamiętajcie się. Kraj jest w potrzebie. Kraj ginie. Trzeba walczyć o ten kraj
— apelował starszy mężczyzna.
Zwracam się do Polaków, do tych, którzy czują się krwią tej ziemi i solą, żeby wreszcie się zbudzili. Obudźcie się kochani!
— wzywał inny z uczestników manifestacji.
CZYTAJ WIĘCEJ: NASZA FOTOGALERIA. Zobacz, jakie hasła prezentowano na proteście PiS! „Ursula, take them home!”; „Rozliczyć rząd Tuska”
kk/Telewizja wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/742929-poruszajacy-apel-uczestnika-manifestacji-na-placu-zamkowym
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.