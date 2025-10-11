WIDEO

Znamienne słowa prezesa PiS: "Nie był jak dotąd premierem, ale pewnie będzie - pan Przemek, pan minister Przemysław Czarnek"

autor: PAP/Radek Pietruszka

Prezes PiS Jarosław Kaczyńskich podczas wystąpienia na Placu Zamkowym w Warszawie w czasie manifestacji PiS przeciw Paktowi Migracyjnemu i umowie Mercosur w pewnym momencie nawiązał do Przemysława Czarnka.

— to znamienne słowa, które wypowiedział Jarosław Kaczyński.

Warto podkreślić, że sam Przemysław Czarnek przemawiał też ze sceny w czasie wspomnianej manifestacji - podobnie jak Beata Szydło, Mariusz Błaszczak i Mateusz Morawiecki.

