Prezes PiS Jarosław Kaczyńskich podczas wystąpienia na Placu Zamkowym w Warszawie w czasie manifestacji PiS przeciw Paktowi Migracyjnemu i umowie Mercosur w pewnym momencie nawiązał do Przemysława Czarnka.
Nie był jak dotąd premierem, ale pewnie będzie - pan Przemek, pan minister Przemysław Czarnek
— to znamienne słowa, które wypowiedział Jarosław Kaczyński.
Warto podkreślić, że sam Przemysław Czarnek przemawiał też ze sceny w czasie wspomnianej manifestacji - podobnie jak Beata Szydło, Mariusz Błaszczak i Mateusz Morawiecki.
tkwl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/742922-znamienne-slowa-prezesa-pisnie-byl-jak-dotad-premierem
