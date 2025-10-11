„Polskość to normalność. Polacy to normalni, zdroworozsądkowi ludzie. Piękni, wspaniali patrioci, którzy z dumą patrzą w przeszłość i pięknie budują przyszłość nowoczesną, wspaniałą dla przyszłych pokoleń” - powiedział Przemysław Czarnek, były minister edukacji i nauki, na manifestacji na Placu Zamkowym w Warszawie.
Jak wskazał Przemysław Czarnek, „największy z nas, najwybitniejszy, ten, którego też opluwają, ten, z którym walczą, którego prześmiewają, którego niszczą - święty Jan Paweł II mówił tutaj w Polsce przy pierwszej swojej pielgrzymce jako papież - zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska raz jeszcze przyjęli z wiarą, miłością i nadzieją, abyście nigdy sami nie podcinali korzeni, z których wyrastamy”.
A jakie to korzenie? Z jakich korzeni wyrasta to piękne miasto? Z jakich korzeni wyrasta każdy Polak? To są korzenie chrześcijańskie. Nie ma Polski, nie ma polskości bez chrześcijaństwa. Kto walczy z chrześcijaństwem, walczy z Polską. To teraz zastanówmy się, kto nami rządzi i odpowiedzmy sobie na kilka pytań. Czy to jest normalne, że polski rząd walczy z chrześcijaństwem, z religią, z etyką, z wychowaniem do życia w rodzinie? Walczy z polską edukacją, z polską młodzieżą, z polskimi uczniami? Czy to jest normalne?
— pytał były minister edukacji i nauki, a tłum opowiedział „nie”.
Czy to jest normalne, że polski rząd, zamiast uczyć młodego człowieka, kim jest, jak wygląda, jak odpowiedzialnie ma posługiwać się wszystkim, czym został obdarzony, próbuje go deprawować, niszczyć, demoralizować? Czy to jest normalne? Czy normalne jest, że polski rząd gardzi polskimi dziejami, polską tradycją, polską piękną przeszłością i wyrzuca ze szkół historię, historię i teraźniejszość? Wyrzuca lektury, które przenosiły i muszą przenosić kod kulturowy Polski na następne pokolenia. Czy to jest normalne?
— zapytał Przemysław Czarnek.
„Dlatego trzeba ich pogonić!”
Czy to jest normalne, że na polskich uczelniach próbuje się zniszczyć to, co jeszcze zostało? Że zamiast dodawać środków finansowych na wielkie inwestycje rozwojowe, tak jak to my robili, choćby na reaktor jądrowy nowoczesny we współpracy z Japończykami, Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Otwocku. Oni to zniszczyli, oni to zatrzymali, zatrzymują wszelkie badania, ale wymyślili nowy sposób ewaluacji. Wiecie jaki? Jak ktoś zbuduje ubikacje dla wszystkich gender, jak ktoś będzie pozwalał studentom i studentkom wypełniać oświadczenie, że nie są dziewczyną, nie są chłopakiem, są pół dziewczyną, pół chłopakiem, to będzie miał więcej punktów nowych ewolucji. Czy to jest normalne? No to odpowiedzmy sobie szanowni państwo. Jeśli to wszystko, a to tylko przykłady, wierzchołki góry lodowej, jeśli to wszystko to nienormalność, to kto nami rządzi?
— dopytywał polityk.
Kto nami rządzi? Ludzie, którzy ze zdrowym rozsądkiem, z normalnością nie mają nic do czynienia. Ale gdyby tylko tak było, jak wy mówicie, a ja nie będę powtarzał, bo mnie nagrywa telewizja. Gdyby tylko tak było, że to są właśnie tacy ludzie, to byłoby to dla nich w sumie łaskawe. Niestety rządzą nami ludzie zaprojektowani na zniszczenie - zniszczenie polskiej szkoły, zniszczenie polskiej edukacji, zniszczenie polskiej nauki, zniszczenie polskiej młodzieży. Rządzą nami ludzie, którzy z polskością i normalnością nie mają nic wspólnego. Dlatego trzeba ich pogonić!
— podkreślił Przemysław Czarnek.
Pierwszy krok do normalności, arcyważny, otwierający nam wielkie szanse na przyszłość nam i naszym młodym pokoleniom i tym, którzy po nas przyjdą. Pierwszy krok zrobiliśmy 1 czerwca. Pierwszy krok to wybór Karola Nawrockiego na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. I to się stało dzięki wam
— mówił.
„Polska znów ma szansę”
To wy waszą ciężką pracą, rozmowami w domu, w rodzinie, w sąsiedztwie, wśród znajomych, w zakładach pracy doprowadziliście do tego, że Polska znów ma szansę, że znów ma nadzieję na pełną normalność. Dziękujemy wam za to
— zaznaczył polityk.
Ale to jest dopiero początek, bo nadal przy Alejach Ujazdowskich stacjonuje rząd z tym, który mówił, że polskość to nienormalność, z tym, który służy dalej tej idei i tej tezie, że polskość to nienormalność. Dlatego trzeba zrobić następny krok i dziękujemy, że tu jesteście, bo pokazujecie, że jesteśmy zmobilizowani. I możemy to zrobić. Możemy przywrócić pełną normalność w Polsce. Zdrowy rozsądek na twarzach wszystkich Polaków. Normalność dla dzisiejszych pokoleń i dla przyszłych pokoleń. Możemy przywrócić dumę z tego, że jesteśmy Polakami. Możemy dać Polakom szansę, żeby ponownie z wielką dumą patrzyli na wszystkich swoich przodków, którzy są dzisiaj także z nami. Wierzymy w to głęboko. Na wszystkich świętych i błogosławionych, którzy spoczywają również tutaj w tej katedrze i będą mogli na tym fundamencie normalności, tradycji, polskiej kultury, polskiej kultury ludowej, zakorzenionej, zakotwiczonej w chrześcijaństwie budować piękną, nowoczesną, wspaniałą przyszłość dla wszystkich Polaków, którzy przyjdą po nas, bo to jest nasz obowiązek. Niech żyje wolna, piękna Polska
— dodał Przemysław Czarnek.
