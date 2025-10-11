„Ludzie widzą, że głosując na Donalda Tuska, popełnili wielki błąd i dzisiaj wracają do normalnego i logicznego myślenia, myślenia racjonalnego. Dla Tuska to jest tragedia, której odwrócić się już nie da” - mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl Marek Jakubiak. Poseł Wolnych Republikanów nie ma wątpliwości, że dzisiejsza manifestacja w Warszawie przeciwko Paktowi Migracyjnemu i umowie z Mercosur to nie koniec społecznego sprzeciwu. „Nikt nie wierzy już Tuskowi, nikt nie wierzy temu rządowi. Kto dziś uwierzy, że ma dobre intencje?” - dodaje nasz rozmówca.
CZYTAJ TAKŻE: RELACJA. Wielka manifestacja Prawa i Sprawiedliwości! Morze biało-czerwonych flag. „Zaczyna się marsz ku nowej Polsce”
Na Placu Zamkowym w Warszawie odbyła się manifestacja przeciwko polityce rządu Donalda Tuska. W szczególności przeciwko paktowi migracyjnemu oraz umowie UE-Mercosur. Na zorganizowany przez Prawo i Sprawiedliwość marsz przybyli ludzie z całej Polski. Obecnych było wielu polityków opozycji. Tuż przed rozpoczęciem manifestacji Tusk obwieścił sukces, twierdząc, że Polska ma zostać zwolniona z Paktu Migracyjnego. W zapewnienia premiera nie wierzy jednak poseł Marek Jakubiak.
To bardzo potrzebny marsz, choć przestrzegam przed zbyt częstą ich organizacją, żeby nie spowszechniały. Sprzeciw wobec umowy z Mercosur i paktu migracyjnego jest konieczny, bo Donald Tusk nas uspokaja, że wszystko ma pod kontrolą, tymczasem ta sytuacja nie pozwala nam spać po nocach. Nikt nie wierzy już Tuskowi, nikt nie wierzy temu rządowi. Powiem wręcz, że jeżeli oni mówią, że coś zrobią, to na pewno tego nie zrobią. Ten rząd konfabulantów nie budzi zaufania ludzi i stąd tak duża ilość osób, którzy wychodzą na ulicę, żeby protestować
— mówi portalowi wPolityce.pl poseł Marek Jakubiak z Wolnych Republikanów.
CZYTAJ TAKŻE: Tusk już odtrąbił sukces ws. imigrantów: „Załatwione”. Lawina krytyki w sieci. „Mówi Pan jedno, a robi zupełnie coś innego”
Ludzie zaczynają myśleć racjonalnie, to dla Tuska tragedia
W ocenie posła klubu Wolnych Republikanów w Polsce narasta społeczne niezadowolenie ze sposobu, w jaki koalicja i rząd Donalda Tuska sprawuje władzę. Dotyczy to nie tylko uległości wobec polityki Berlina i Brukseli, ale przede wszystkim kompletnej bezczynności wobec dramatycznej sytuacji wielu gałęzi naszej gospodarki i rosnących kosztów życia.
Myślę, że to nie jest koniec marszy. Za miesiąc mamy Marsz Niepodległości i to będzie jeden wielki antytuskowy marsz. Mam wrażenie, że będzie on również przeciwko unijnej głupocie. Protestować będzie znów kilkaset tysięcy osób, które pokażą Tuskowi, co o nim myślą. Ja na miejscu Tuska nie cieszyłbym się dobrym humorem. Wszyscy widzą, co on wyprawia z Polską. Dzięki mediom społecznościowym, dzięki takim telewizjom jak w Polsce24 i Republika, nie da się już ukryć tego, że Tusk prowadzi Polskę w czarną dziurę finansową. Zachodni inwestorzy znów będą się cieszyć, że w Polsce można wszystko tanio przejąć i kupić. Tak wygląda handlowanie własną ojczyzną, o ile taką ojczyznę oczywiście Donald Tusk w Polsce widzi
— podkreśla nasz rozmówca.
Były kandydat na prezydenta RP Marek Jakubiak zauważa, że wielu wpływowych ludzi, którzy w 2023 r. namawiali wszystkich do głosowania na Donalda Tuska, dziś przejrzało na oczy i protestuje.
Widzę protestującego dyrektora zakładu naukowego zarządzającego radioteleskopem, który w czasie kampanii 2023 roku dynamicznie namawiał do głosowania na Tuska, lobbował za Platformą Obywatelską i może udało mu się przekonać część personelu tego zakładu. A dziś ten zakład został uratowany przez krzyczącą prawicę, która domagała się pieniędzy dla tej placówki. Myślę, że takich dyrektorów jest w Polsce więcej. Widzą, że generalnie popełnili wielki błąd, że na złość babci odmrozili sobie uszy i dzisiaj wracają do normalnego i logicznego myślenia, myślenia racjonalnego. Dla Tuska to jest tragedia, której odwrócić się już nie da. Kto mu dziś uwierzy, że ma dobre intencje? Spójrzmy na przykład na nadbrzeża portowe, które w zasadzie sprzedał albo wydzierżawił, a teraz opowiada pierdoły, że będzie budował jachty dla polskich szkół. Dla kogo te jachty mają być, skoro my nie mamy portów?
— podsumował poseł Marek Jakubiak.
CZYTAJ TAKŻE:
— Jarosław Kaczyński: Nie dajcie się oszukać, to są stare gry. Mogą sobie zawierać swoje pakty. My mówimy „nie”, twarde „nie”
— Błaszczak: Musimy budować silne wojsko, by wypełnić testament prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Tylko wtedy będziemy bezpieczni
— Mateusz Morawiecki: Prezydent Nawrocki skierował ostre pismo do von der Leyen. Minęło kilka dni i UE pękła przed Karolem
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/742917-jakubiak-ludzie-protestuja-bo-tuskowi-nie-wierza
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.