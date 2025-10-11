„Polska nie jest niczyim zakładnikiem panie Tusk. Polska nie jest niczyim lennem, tak jak chcieliście i chcecie to zrobić w zamian za nasze interesy, to, co Polsce się należy, sprzedajecie to wszystko, żeby utrwalić swoją władzę, ale my na to nie pozwolimy” - powiedział Mateusz Morawiecki, poseł PiS, były premier podczas manifestacji PiS na Placu Zamkowym.
Zobaczcie, co się stało. Kilka dni temu, pięć dni temu, pan prezydent Karol Nawrocki skierował ostre pismo do von der Leyen, powiedział, że nie przyjmiemy nielegalnych imigrantów, zrobiliśmy swoja robotę jak Ruscy napadli na Ukrainę, łapy precz od Polski z nielegalną imigracją
— mówił Mateusz Morawiecki.
Mija kilka dni, i Unia Europejską pęka przed Karolem. Dziękujemy panie prezydencie, brawo
— zaznaczył były premier.
Trzeba tego pilnować i po to jesteśmy tutaj, żeby nie dać im przeprowadzić tej polityki, która Tusk robi z Niemcami
— podkreśliłMorawiecki.
tkwl
CZYTAJ TAKŻE:
— RELACJA. Trwa wielka manifestacja Prawa i Sprawiedliwości! Morze biało-czerwonych flag. „Zaczyna się marsz ku nowej Polsce”
— Jarosław Kaczyński: Nie dajcie się oszukać, to są stare gry. Mogą sobie zawierać swoje pakty. My mówimy „nie”, twarde „nie”
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/742916-morawiecki-ue-peka-przed-karolem-ws-paktu-migracyjnego
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.