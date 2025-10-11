Błaszczak: Musimy budować silne wojsko, by wypełnić testament prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Tylko wtedy będziemy bezpieczni

Zebraliśmy się tu, żeby obronić Polskę, żeby odeprzeć zagrożenia, jakie czyhają na nasza Ojczyznę, a te zagrożenia są jak najbardziej realne i dotyczą zarówno bezpieczeństwa wewnętrznego, jak i zewnętrznego” - powiedział Mariusz Błaszczak, szef klubu parlamentarnego PiS.

W tym pakcie z diabłem zapisali tzw. roczne kwoty solidarnościowe. Co to oznacza? Że co roku oligarchowie unijni będą decydowali, ilu nielegalnych imigrantów wysyłać do innych państw. Nie pozwólmy na to

— mówił Mariusz Błaszczak.

Nie pozwólmy na to, by ulice naszych miast stały się niebezpieczne, tak jak to się dzieje się na zachodzie Europy. (…) Bądźmy razem, walczmy o naszą Ojczyznę, bardzo to proszę

— apelował szef klubu PiS.

Presja ma sens”

Presja ma sens, nie pozwólmy na wprowadzenie umowy Mercosur, która jest korzystna tylko dla Niemców, a która powoduje zniszczenie polskiego rolnictwa, nie pozwólmy na umowę UE z Ukrainą, bo też doprowadzi ona do zniszczenia polskiego rolnictwa

— powiedział Błaszczak.

Budujmy silnie polskie wojsko, dlatego że Polska jest bezpieczna wtedy, kiedy polskie wojsko jest liczne i uzbrojone w nowoczesną broń. Śp. Lech Kaczyński w Tbilisi w sierpniu 2008 roku przestrzegał przed rozwojem rosyjskiego imperializmu, przestrzegał przed Putinem. Żeby wypełnić testament prezydenta Kaczyńskiego musimy budować silne wojsko

— zaznaczył polityk PiS.

