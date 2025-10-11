„Jesteśmy tutaj, bo łączy nas Polską, troska o naszą Ojczyznę, jesteśmy tutaj, bo wiemy, że wtedy, kiedy dzieje się źle, musimy się jednoczyć, wszyscy razem stanąć przeciwko tym, którzy podnoszą rękę na Polskę, a dzisiaj niestety jest to ekipa Tuska, mówię niestety, bo jest to polski rząd” - powiedziała Beata Szydło, europoseł PiS, była premier, podczas demonstracji PiS przeciwko nielegalnej migracji w Warszawie.
Musi być nas jeszcze więcej, musimy się jednoczyć biało-czerwona drużyno i zapraszać do nas wszystkich tych, którzy widzą dzisiaj, co w Polsce się dzieje i martwią się o swoja przyszłość. Każdego dnia spotykam ludzi, którzy podchodzą do mnie i mówią, że zaczynają się obawiać o swoja przyszłość
— mówiła Beata Szydło.
Przeprowadziliśmy przez te wszystkie lata ambitne programy społeczno-gospodarcze, które przywróciły godne życie Polakom, symbolem jest oczywiście 500 plus, teraz 800 plus, (…) W ciągu zaledwie 100 dni przygotowała tę wielką reformę i wdrożyła w życie. Co w ciągu 100 dni, a teraz już dwóch lat, dla Polaków zrobił Tusk i jego ekipa? Zrujnował Polskę, zniszczył wszystkie ambitne projekty, które miały dać nam szansę prorozwojową. Czy wierzycie temu człowiekowi, który mówił w kampanii wyborczej, że nie podwyższy wieku emerytalnego, a potem to zrobili? Myśmy to odwrócili. Czy wierzycie mu, że nie zabierze 800 plus, 13. i 14. emerytury?
— pytała była premier a zgromadzeni odpowiadali „nie”.
Oficjalne dane, które podał GUS – w Polsce ponad 150 dużych firm chce złożyć wnioski o zwolnienia grupowe, ponad 70 tys. ludzi, to jest tylko to, co jest oficjalne. Każdego dnia słyszymy o kolejnych firmach, które zamykają swoja działalność
— zaznaczyła Szydło.
Dzisiaj jest czas, kiedy musimy być razem. Nie można wierzyć Tuskowi, ale też tym, którzy rządzą w UE. Czy uwierzycie Niemce, która zniszczyła europejski przemysł, gospodarkę, Ursuli von der Leyen, że Polski nie będzie obowiązywał Pakt Migracyjny? To tak, jakbyście uwierzyli Angeli Merkel, która sprowadzając do Europy tę katastrofę mówiła, że wszystko będzie pod kontrolą, a tym dwóm paniom służy obecny polski premier i rząd
— powiedziała była premier.
Dzisiaj musimy wziąć sprawy w swoje ręce, musimy doprowadzić do tego, żeby Polacy mogli znowu godnie i bezpiecznie żyć. (…) W Polsce w tej chwili rządza kłamcy i oszuści, którzy służą obcemu panu
— stwierdziła europoseł PiS.
CZYTAJ TAKŻE:
— Jarosław Kaczyński: Nie dajcie się oszukać, to są stare gry. Mogą sobie zawierać swoje pakty. My mówimy „nie”, twarde „nie”
— RELACJA. Trwa wielka manifestacja Prawa i Sprawiedliwości! Morze biało-czerwonych flag na Placu Zamkowym
tkwl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/742912-szydlo-nie-mozna-wierzyc-tuskowi-sluzy-von-der-leyen
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.