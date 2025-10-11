Dziś ma miejsce wielka demonstracja PiS przeciwko Paktowi Migracyjnemu i umowie Mercosur. Na miejscu jest obecny reporter portalu wPolityce.pl. Prezentujemy Państwu wykonane przez niego zdjęcia.
Fotoreportaż portalu wPolityce.pl
Na fotografiach naszego reportera widać hasła, jakie prezentują uczestnicy protestu. Związane sa one ze sprzeciwem przeciwko nielegalnej migracji i umowie Mercosur, ale też nie brakuje tych po prostu krytycznych wobec obecnej władzy.
red
