RMF FM podał nieoficjalnie, że rzekomo Polska ma zostać zwolniona z Paktu Migracyjnego. Donald Tusk już ogłosił z tego powodu na platformie X sukces i przypisał sobie sukces. Wpis premiera wywołał jednak fale krytyki w sieci, a wiele osób nie wierzy w jego zapewnienia.
Mówiłem, że nie będzie w Polsce relokacji migrantów i nie będzie! Załatwione. Że uszczelnimy barierę na granicy z Białorusią - i jest to dziś najlepiej strzeżona granica w Europie. Że zaostrzymy przepisy wizowe i azylowe - i Polska stała się wzorem dla innych. Robimy, nie gadamy!
— napisał na platformie X Donald Tusk.
Fala krytyki
Wpis Tuska wywołał lawinę krytyki w sieci.
Panie Premierze, czyli RMF FM rozmawiała z urzędnikiem z Brukseli, który anonimowo mówi, że pakt migracyjny nie będzie w Polsce obowiązywał? I Pan stwierdza, że „proszę, załatwione”. Przecież na to muszą być umowy, pisma, zgody innych państw UE, a nie rozmowa z anonimowym urzędnikiem
— zaznaczył Adam Czarnecki, inicjator akcji „Stoimy za CPK”.
Mówi Pan jedno, a robi zupełnie coś innego. Nie damy się nabrać!
— napisała Joanna Borowiak, poseł PiS.
Dobrze, że jest Karol Nawrocki, bo wykonałby pan polecenie z Niemiec bez mrugnięcia okiem
— podkreśliła Monika Pawłowska, posłanka PiS.
Zgodzić się na pakt migracyjny i mówić, że żadnych migrantów nie będzie - to trzeba być Donaldem Tuskiem
— napisał Bartosz Bocheńczak, sekretarz Nowej Nadziei.
Pan to zawsze dużo mówi a mało robi. Gdybym zaczął wymieniać wasze obietnice których nie spełniliście, to by mi dnia zabrakło. W tej sprawie będzie tak samo, bo jesteście kłamcami. Znów oszukacie ludzi i bandy murzynów i Arabów będą się u nas pojawiać tak jak w zachodnich miastach
— stwierdził użytkownik X o pseudonimie PapJeż p0lak.
Oszust i kłamca. Cierpliwości
— zaapelował Michał R., użytkownik X.
CZYTAJ TAKŻE:
— Prezes PiS: Plan Tuska się sypie. Zatrzymamy Pakt Migracyjny, musimy dziś być razem. Do zobaczenia o godz. 14:00 na Placu Zamkowym!
— Wielka mobilizacja! Zwolennicy PiS z całej Polski zmierzają do Warszawy. Będą demonstrować przeciwko nielegalnej migracji
— Presja ma sens! Nieoficjalnie: Polska wyłączona z Paktu Migracyjnego? „Między innymi po to potrzebne było zwycięstwo Karola Nawrockiego”
tkwl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/742899-tusk-juz-odtrabil-sukces-ws-imigrantow-lawina-krytyki
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.