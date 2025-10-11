„Wystąpienie prof. Nowaka uczulało na to, co jest elementem polskich urazów i jak gdyby lęków. AfD zachowało się rozsądnie, ponieważ wie, że jeżeli ponad 10 milionów Polaków wybrało Karola Nawrockiego, to warto zainteresować tym, co ma do powiedzenia jego doradca historyczny i w tym sensie to jest dobre” – powiedział publicysta tygodnika „Do Rzeczy” Piotr Semka w „Salonie Dziennikarskim”, wspólnej audycji portalu wPolityce.pl i Radia Warszawa, transmitowanej na antenie Telewizji wPolsce24. Gośćmi Jacka Karnowskiego byli również Marzena Nykiel, redaktor naczelna portalu wPolityce.pl, Stanisław Janecki, publicysta tygodnika „Sieci” oraz Dorota Łosiewicz, publicystka.
Lewicowo-liberalne media oburzały się, że doradca prezydenta Karola Nawrockiego profesor Andrzej Nowak weźmie udział w konferencji organizowanej w Berlinie przez Alternatywę dla Niemiec. Atak ten okazał się jednak zupełnie bezpodstawny. Profesor Nowak wykorzystał bowiem to wydarzenie do… przedstawiania Niemcom polskiego punktu widzenia i polskiej historii, czyli robił to, z czego obecnie rządzący naszym krajem zupełnie zrezygnowali.
„Było to bardzo dobre wystąpienie”
Wystąpienie prof. Andrzeja Nowaka w „Salonie Dziennikarskim”, wspólnej audycji portalu wPolityce.pl i Radia Warszawa, transmitowanej na antenie Telewizji wPolsce24 skomentowali publicyści.
Było to bardzo dobre wystąpienie. Ono uczulało na to, co jest elementem polskich urazów i jak gdyby lęków. AfD zachowało się rozsądnie, ponieważ wie, że jeżeli ponad 10 milionów Polaków wybrało Karola Nawrockiego, to warto zainteresować tym, co ma do powiedzenia jego doradca historyczny i w tym sensie to jest dobre. Oczywiście z AfD różnimy się wieloma wizjami historycznymi, ale lepszy jest prawdziwy dialog dwóch stron, które nie ukrywają, że mają różne zdania od teatrzyku pojednania, który jest od 30 lat
— mówił Piotr Semka.
Stanisław Janecki zwrócił uwagę na jeden fakt.
Pierwsza wystawa w Niemczech o zbrodniach Wehrmachtu została zorganizowana w 1997 roku, 44 lata po wojnie. I od razu zaczęło się od oszustwa, ponieważ historię wojenną Wehrmachtu pokazano od 1941 roku, czyli od wojny Hitlera ze Stalinem, pomijając zupełnie zbrodnie Wehrmachtu popełnione w Polsce od 1 września 1939 roku. Dlaczego o tym mówię? Bo wtedy w 97 roku, 44 lata po wojnie, ja widziałem te wystawy, więc dlatego o tym mówię, w Niemczech mówiono, jak można kalać mundur Wehrmachtu? To niemożliwe, żeby nasi ojcowie i dziadkowie popełniali zbrodnie
— wskazał publicysta tygodnika „Sieci”.
„Prawdę historyczną należy przywracać”
Marzena Nykiel wskazała na szalone koncepcje polityczne AfD, które dotyczą także Polski.
Wprawdzie AfD ma czasem ma bardzo szalone koncepcje polityczne dotyczące też Polski. To może być element siejący niepokój, że jeśli nie zejdzie się do istoty tego, o czym pan prof. Nowak mówił Niemcom, a nie ma chyba lepszej osoby, bardziej przygotowanej, bardziej rzeczowej, która mogłaby prawdę historyczną o polsko-niemieckiej historii, o zbrodniach Niemiec powiedzieć, to jeśli się do tej istoty nie zejdzie i pozostanie na powierzchownej płaszczyźnie, to może z tego wyjść skutek politycznie dosyć trudny, zwłaszcza dla prezydenta Karola Nawrockiego, bo przecież pan profesor jest jego doradcą. Natomiast trzeba rozmawiać z Niemcami, prawdę historyczną należy przywracać
— powiedziała Marzena Nykiel.
