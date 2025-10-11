„Przypominam również, że rząd Donalda Tuska współpracował z Komisją ws. wdrażania Paktu Migracyjnego. Tylko Węgry poinformowały Komisję, że nie zamierzają przygotować krajowego planu wdrażania, czyli de facto nie będą uczestniczyć w nowej unijnej polityce migracyjnej” - wskazała europosłanka Konfederacji Anna Bryłka w mediach społecznościowych.
Według nieoficjalnych ustaleń RMF FM „Polska - ze względu na ogromną liczbę przyjętych uchodźców z Ukrainy - ma zostać wyłączona z relokacji migrantów i kontrybucji finansowych unijnego Paktu Migracyjnego”.
Śliz świętuje
Przedstawiciele partii rządzącej natychmiast postanowili odtrąbić rzekomy sukces.
Halo PiS i Konfederacja. Słyszycie ten huk? To pękła bańka strachu o pakt migracyjny, którą pompowaliście od miesięcy! Polska ma być ZWOLNIONA z relokacji!
— wskazał poseł Polski 2050 Paweł Śliz.
PIS i Konfa 2023: „Tusk nas sprzeda, miliony imigrantów, płaćcie 20 000 euro!” 2025: „Polska zwolniona. Wpłaciliśmy zero. Zero imigrantów relokowanych przymusowo”. No i co teraz, mistrzowie paniki? Czym będziecie straszyć na jesieni? Może… zmutowanymi bobrami?
— pytał buńczucznie.
Macie nowy problem: brak problemu A może wypada teraz podziękować Maciejowi Duszczykowi
— stwierdził.
To nie oznacza rezygnacji!
Na wpis ten zareagowała Anna Bryłka.
Panie Pośle, na najbliższej Radzie ds. sprawiedliwości (14.10), przedmiotem prac będzie wdrażanie Paktu o Migracji i Azylu, w tym ustalanie rocznej puli solidarnościowej w ramach „mechanizmu solidarności” na 2026 rok, w 2025 pakt nie obowiązuje. Polska nie została wyłączona z mechanizmu solidarności!
— wskazała.
Państwa unijne zostaną podzielone, na beneficjentów i państwa wnoszące wkład. W rozporządzeniu o zarządzaniu migracją wyraźnie czytamy: „Aby ułatwić proces podejmowania decyzji, wniosek Komisji dotyczący aktu wykonawczego Rady ustanawiającego roczną pulę solidarnościową NIE POWINIEN BYĆ podawany do wiadomości publicznej do czasu jego przyjęcia przez Radę”. Co oznacza, że polska opinia publiczna po fakcie dowie się, w jaki sposób Polska uczestniczy w pakcie
— wyjaśniła.
Roczna pula solidarnościowa składa się z następujących rodzajów środków solidarnościowych, które uznaje się za mające taką samą wartość:
a) relokacja;
b) wkłady finansowe przekazywane przez państwa członkowskie;
c) alternatywne środki solidarnościowe w dziedzinie migracji, przyjmowania, azylu, powrotów i reintegracji oraz zarządzania granicami, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia operacyjnego, budowania zdolności;
Zwolnienie z relokacji, nie oznacza zwolnienia z paktu migracyjnego!
— podkreśliła.
Rząd Tuska współpracował
W kolejnym wpisie Anna Bryłka zwróciła uwagę na jeszcze jeden aspekt.
Przypominam również, że rząd Donalda Tuska współpracował z Komisją ws. wdrażania paktu migracyjnego
— zauważyła.
Tylko Węgry poinformowały Komisję, że nie zamierzają przygotować krajowego planu wdrażania, czyli de facto nie będą uczestniczyć w nowej unijnej polityce migracyjnej
— dodała.
