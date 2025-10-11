„Tych awantur typu o teleskop będzie więcej. Dlatego, że skoro by 175 dostało pozytywną opinię, a tylko 11 dostało finansowanie, to my co tydzień będziemy mieć taką historię jak z teleskopem” – powiedziała publicystka Dorota Łosiewicz w „Salonie Dziennikarskim”, wspólnej audycji portalu wPolityce.pl i Radia Warszawa, transmitowanej na antenie Telewizji wPolsce24. Gośćmi Jacka Karnowskiego byli również Marzena Nykiel, redaktor naczelna portalu wPolityce.pl, Piotr Semka, publicysta tygodnika „Do Rzeczy” oraz Stanisław Janecki, publicysta tygodnika „Sieci”.
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu walczy o zmianę decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ws. braku finansowania dla 32-metrowego radioteleskopu RT4. Brak 1,8 mln zł na kolejne trzy lata może oznaczać koniec realizowanych od ponad 20 lat projektów badawczych.
„Tych awantur będzie więcej”
Tę kwestię skomentowali w „Salonie Dziennikarskim”, wspólnej audycji portalu wPolityce.pl i Radia Warszawa, transmitowanej na antenie Telewizji wPolsce24 publicyści.
Tych awantur typu o teleskop będzie więcej. Dlatego, że skoro by 175 dostało pozytywną opinię, a tylko 11 dostało finansowanie, to my co tydzień będziemy mieć taką historię jak z teleskopem i nie będzie co tydzień na konferencję wychodził pan premier i mówił: „Dobra, to tu znaleźliśmy środki”. Ale prawda jest taka, że minister Domański skrajnie obciął pieniądze na naukę, bo przecież wiadomo, nie ma pieniędzy - nie ma i nie będzie. To stałe hasło tego rządu, choć przecież zapowiadali, że nauka jest priorytetem tego rządu
— wskazała Dorota Łosiewicz.
A nakłady są niższe i teraz pojawiły się takie żarty, że trzeba było sobie klub swingersów założyć
— zaznaczył Stanisław Janecki.
Coraz więcej rektorów właśnie głosujących czy opowiadających się po stronie partii rządzącej przyznaje z bólem, że tak niskich nakładów na naukę nie było
— powiedziała Marzena Nykiel.
