„Donald Tusk boi się coraz bardziej. To zrozumiałe: przegrał 1 czerwca, a teraz kolejny plan się sypie… Zatrzymamy Pakt Migracyjny i odsuniemy od władzy ten szkodliwy rząd” - napisał na platformie X Jarosław Kaczyński, prezes PiS.
Jarosław Kaczyński nawiązał do odbywającej się dziś manifestacji przeciwko Paktowi Migracyjnemu.
Jest tylko jeden warunek: musimy być razem - tak samo, jak byliśmy 1 czerwca
— zaapelował Jarosław Kaczyński.
O 14:00 na Placu Zamkowym!
Do zobaczenia o godz. 14:00 na Placu Zamkowym!
— dodał.
