Donald Tusk boi się coraz bardziej. To zrozumiałe: przegrał 1 czerwca, a teraz kolejny plan się sypie… Zatrzymamy Pakt Migracyjny i odsuniemy od władzy ten szkodliwy rząd” - napisał na platformie X Jarosław Kaczyński, prezes PiS.

Jarosław Kaczyński nawiązał do odbywającej się dziś manifestacji przeciwko Paktowi Migracyjnemu.

Jest tylko jeden warunek: musimy być razem - tak samo, jak byliśmy 1 czerwca

— zaapelował Jarosław Kaczyński.

O 14:00 na Placu Zamkowym!

Do zobaczenia o godz. 14:00 na Placu Zamkowym!

— dodał.

