Już dziś o godz. 14 na Placu Zamkowym będzie miał miejsce organizowany przez PiS protest przeciwko Paktowi Migracyjnemu, a także przeciw umowie Mercosur. Z całej Polski do Warszawy zmierzają autokary ze zwolennikami PiS-u, którzy wezmą udział w manifestacji. „Bądźmy razem, by blokować migrantów Tuska” - napisał na platformie X Olga Semeniuk, posłanka PiS.
Bądźmy razem! Już dziś! Chcemy bezpiecznej Polski! Rząd Tuska próbuje forsować zmiany w sprawie nielegalnej migracji. Możesz realnie się przeciwstawić – wejdź na referendumSTOP.pl, zbierz podpisy i odeślij. Twój głos naprawdę ma znaczenie!
— napisala Marlena Maląg, europoseł PiS.
Posłuchaj, panie Tusk, co o twojej ściemie w sprawie rzekomego zablokowania nielegalnej migracji sądzą patrioci z Zamościa! Jedziemy do Warszawy na wielki marsz przeciwko polityce twojego rządu!
— zwrocił sie do Tuska Janusz Kowalski, poseł PiS.
Kolejny autokar zmierza do Warszawy. Dziękuję mieszkańcom subregionu kaliskiego za odpowiedź na zaproszenie Prezesa PiS Pana Jarosława Kaczyńskiego do wyjazdu do Warszawy na dzisiejszą manifestację. STOP nielegalnej migracji i NIE dla umowy z Mercosur. Wspólnie skruszymy mur niekorzystnych dla Polski decyzji. Pozdrawiam i życzę dobrej, bezpiecznej podróży
— podkreślił Jan Mosiński, poseł PiS.
W drodze do Warszawy. Razem mówimy: STOP nielegalnej migracji i NIE dla Mercosur!
— oznajmił Piotr Müller, europoseł PiS.
Poznań pozdrawia z drogi do Warszawy. STOP nielegalnej migracji! NIE dla Mecosur! Niech żyje Polska
— napisal Bartłomiej Wróblewski, poseł PiS.
Kierunek - Warszawa, widzimy się na proteście przeciw polityce Tuska! Plac Zamkowy godz. 14.00!
— zapraszała na protest Anna Milczanowska, poseł PiS.
Dzierżoniów, Bielawa i Wałbrzych w drodze do Warszawy! Widzimy się na Placu Zamkowym, by bronić polskiej racji stanu!
— zaznaczył Michał Dworczyk, europoseł PiS.
Bądźmy razem, by blokować migrantów Tuska
— napisała Olga Semeniuk, poseł PiS.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/742891-zwolennicy-pis-z-calej-polski-zmierzaja-do-warszawy
