Tak się boją marszu PiS? PO uruchomiła stronę ws. migracji i wiz. Fogiel: Kłamią jak zawsze. Sprawa została wykryta za naszych rządów

Już dziś na Placu Zamkowym w Warszawie o godz. 14 rozpocznie się manifestacja organizowana przez Prawo i Sprawiedliwość. Uczestnicy będą protestowali przeciwko paktowi migracyjnemu oraz umowie UE-Mercosur. Najwyraźniej PO przestraszyła się tej manifestacji, ponieważ na tę okoliczność otworzyła stronę internetową migracjapis.pl, na której oskarża PiS o sprowadzanie do Polski nielegalnych imigrantów.

Platforma, która zgodziła się na pakt migracyjny, przestraszona dzisiejszym protestem, uruchomiła stronę, gdzie po raz kolejny kłamliwie atakuje Prawo i Sprawiedliwość

— napisał na platformie X Radosław Fogiel, poseł PiS. PO próbuje odgrzewać sprawę tzw. afery wizowej.

Oto przykład - politycy nie reagowali? No to szkoda, że cała sprawa została wykryta za rządów PiS, postępowania wszczęto za rządów PiS i wszystko to pod nadzorem ministrów z PiS. Platforma kłamie jak zawsze

— zaznaczył Fogiel.

