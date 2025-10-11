„Walka z rolnikami to celowa polityka Unii Europejskiej. Nakłady na rolnictwo w następnej perspektywie budżetowej zostaną obcięte o 22 proc. To nie jest żaden przypadek” - powiedział publicysta tygodnika „Sieci” Stanisław Janecki w „Salonie Dziennikarskim”, wspólnej audycji portalu wPolityce.pl i Radia Warszawa, transmitowanej na antenie Telewizji wPolsce24. Gośćmi Jacka Karnowskiego byli również Marzena Nykiel, redaktor naczelna portalu wPolityce.pl, Dorota Łosiewicz, publicystka oraz Piotr Semka, publicysta tygodnika „Do Rzeczy”.
CZYTAJ WIĘCEJ: TYLKO U NAS. Dramatyczna sytuacja w rolnictwie! Rolnik: Nasi „wielcy” rządzący po prostu pozwalają na ściąganie towaru z zachodu
Z powodu trudnej sytuacji wielu rolników ogranicza zasiew, a część myśli o sprzedaży ziemi, ponieważ różnica między ceną sprzedaży a kosztami produkcji sprawia, że praca staje się nieopłacalna i dlatego rolnicy wzywają do „samozbiorów”.
„Rolnicy są w sytuacji dramatycznej”
Tę kwestię omówili w „Salonie Dziennikarskim”, wspólnej audycji portalu wPolityce.pl i Radia Warszawa, transmitowanej na antenie Telewizji wPolsce24 publicyści.
Unia Europejska zgodziła się na zwiększone kontyngenty z Ukrainy. Także z każdej strony płyną fatalne informacje dla rolników. Teraz ceny skupu żywności są najniższe w historii. Chyba od 20 czy 25 lat nie były tak niskie. Rolnicy są w sytuacji dramatycznej, bo to nie tylko kapusta, to jest cebula, ziemniaki, to przecież słynna papryka - 60 groszy za kilogram w skupie, kiedy idzie się do sklepu i płaci się 80 zł. To jest cała sieć pośredników, markety, którzy na tym zarabiają, a rolnikowi się nie opłaca tego zbierać, bo zbiór kosztuje i stąd samozbiory, bo przynajmniej ludzie zbiorą i nie trzeba płacić za zbiór
— wskazała Dorota Łosiewicz.
Zwróćmy uwagę na podstawową rzecz. My jesteśmy w jednym z ostatnich etapów podboju. Po prostu Polska jest w ostatnim etapie podboju, bo bezpieczeństwo żywnościowe jest jednym z fundamentów naszego bezpieczeństwa jako kraju suwerennego i niezależnego. Rolnik jest skazany na absolutną zagładę. Co więcej, robi się wszystko, żeby go zohydzić w oczach reszty narodu, żeby nikt nie ujął się za jego sprawą. Produkcja żywności jest droższa niż sam produkt, czyli nie opłaca się w tej chwili wyprodukować żywności, bo jest poniżej cen skupu. My mamy zostać zalani rynkiem ukraińskim i mercosurowym. Tak naprawdę na tym ukraińskim rynku to nie zarobią Ukraińcy, bo tak to się próbuje pokazać. To są wielkie międzynarodowe firmy, wielkie korporacje również niemieckie. Oni będą tam sobie swoje deale kręcić
— podkreśliła Marzena Nykiel.
„Walka z rolnikami to celowa polityka UE”
W opinii Stanisława Janeckiego walka z rolnikami to jest celowa polityka Unii Europejskiej.
Walka z rolnikami to celowa polityka Unii Europejskiej. Nakłady na rolnictwo w następnej perspektywie budżetowej zostaną obcięte o 22 proc. To nie jest żaden przypadek. I wystarczy w Polsce porównać, jak działał minister Robert Telus z Prawa i Sprawiedliwości i jak działa minister Stefan Krajewski czy wcześniej minister Czesław Siekierski. Oni robią taki wykład wolnorynkowy. Czego wy chcecie? Przecież nie zrobimy cen z góry regulowanych przez państwo, bo to byłaby komuna. Nie będziemy robić skupu interwencyjnego, bo to przecież jest ingerencja w wolny rynek
— zaznaczył publicysta tygodnika „Sieci”.
Musimy przemyśleć ruch życzliwości i poparcia dla naszych rolników, bo stare przysłowie mówi, że rolnik może zamienić się w miastowego w ciągu pół roku, ale miastowy w rolnika może się zamienić przez parę pokoleń. Jeżeli my nie będziemy sobie powtarzać i uznawać, że ci ludzie, którzy produkują w tej chwili paprykę, której nie ma, kto kupić i która jest na polach, jeżeli ta subkultura, która jest bezpieczeństwem strategicznym Polski, zostanie zniszczona wskutek tych ludzi, którzy od zawsze nienawidzili wsi. Lewica i to samo wszyscy ci globaliści, spekulanci to nie są ludzie z ich świata. Oni ich nie lubią. Dla nich może być marchewka z Buenos Aires, a melon z Urugwaju. Ale my musimy być mądrzy i wiedzieć, że dla nas rolnicy to jest polisa bezpieczeństwa przeżycia dla nas
— powiedział Piotr Semka.
tt/Telewizja wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/742885-tylko-u-nasjanecki-walka-z-rolnikami-to-celowa-polityka-ue
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.