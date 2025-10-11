Polska ma zostać wyłączona z paktu migracyjnego - wynika z informacji podanych przez RMF FM. Według informacji dziennikarki Katarzyny Szymańskiej-Borginon ma mieć to związek z przyjęciem przez Polskę ogromnej liczby uchodźców z Ukrainy. Polska ma zostać „wyłączona z relokacji migrantów i kontrybucji finansowych unijnego paktu migracyjnego”, a decyzja Komisji Europejskiej ma zapaść w przyszłym tygodniu. Na tę informację zareagowali politycy Prawa i Sprawiedliwości. „Jeśli to się potwierdzi to będzie oznaczało, że presja naszego środowiska politycznego i determinacja oraz działania prezydenta Karola Nawrockiego przyniosły oczekiwane rezultaty” - napisał na platformie X Mariusz Błaszczak, były szef MON.
List prezydenta do KE
Przypomnijmy, że w ostatnim czasie prezydent Karol Nawrocki wystosował list do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, w którym zaznaczył, że nie zgodzi się na wdrożenie Paktu o Migracji w Polsce.
Jednocześnie podtrzymuję gotowość do współpracy w zakresie ochrony granic, wspólnych działań operacyjnych, wymiany informacji i wsparcia technicznego dla państw członkowskich najbardziej narażanych na presję migracyjną
— podkreślił w liście prezydent Nawrocki.
CZYTAJ WIĘCEJ: Prezydent w liście do szefowej KE przypomniał o swojej wyborczej obietnicy. „Nie wyrażę zgody na wdrażanie Paktu o Migracji w Polsce”
Polska zwolniona z paktu migracyjnego?
Teraz z Brukseli płyną korzystne dla naszego kraju informacje. Polska ma być zwolniona z Paktu migracyjnego.
Z informacji dziennikarki RMF FM w Brukseli wynika, że Polska powinna zostać wyłączona z mechanizmu „obowiązkowej solidarności”, na którą składa się relokacja migrantów, płacenie „kar” za odmowę ich przyjęcia czy wsparcie operacyjne. Takie odstępstwo jest możliwe ze względu na przyjęcie przez Polskę milionów ukraińskich uchodźców wojennych. KE podkreśla natomiast, że pakt migracyjny jest unijnym prawem i ma być wdrożony we wszystkich krajach UE od połowy przyszłego roku
— czytamy.
Decyzja ta jednak jeszcze nie zapadła. Dziennikarka RMF FM wyjaśnia, że decyzja w tej sprawie zapadnie w przyszłym tygodniu, ale wiele na to wskazuje, że Polska znajdzie się w grupie państw, które „nie będą obciążone relokacją czy kontrybucją finansową”.
Gościem stacji był wiceminister spraw wewnętrznych Maciej Duszczyk. Nie chciał on jednoznacznie potwierdzić doniesień RMF FM.
Nie mogę potwierdzić tych informacji
— powiedział.
Dodał przy tym, że polski rząd zrobił „naprawdę wszystko”, by przekonać Komisję Europejską do swoich argumentów w sprawie paktu migracyjnego.
Presja ma sens!
Do tych informacji odnieśli się politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy podkreślają, że presja ich środowiska w tej kwestii przyniosła efekt.
Jeśli to się potwierdzi to będzie oznaczało, że presja naszego środowiska politycznego i determinacja oraz działania prezydenta Karola Nawrockiego przyniosły oczekiwane rezultaty
— podkreślił b. szef MON.
Błaszczak jednocześnie zaprosił na dzisiejszy protest na Placu Zamkowym, także przeciwko masowej, nielegalnej migracji.
Bądźmy dziś tłumnie na pl. Zamkowym w Warszawie o 14:00, by wspólnie protestować m. in. przeciwko nielegalnej migracji. Jest szansa, by - mimo bierności rządu - zatrzymać pakt migracyjny!
— dodał.
Wpis na platformie X zamieścił również Paweł Szefernaker, szef gabinetu prezydenta Karola Nawrockiego.
Między innymi po to potrzebne było zwycięstwo Karola Nawrockiego. Jeżeli ta informacja jest prawdziwa to decyzja dotyczy przyszłego roku. Nie zmienia to faktu, że trzeba dalej walczyć o wypowiedzenie Paktu Migracyjnego. PO PIERWSZE POLSKA. PO PIERWSZE POLACY!
— napisał.
Konsekwencja i determinacja w polityce zawsze przynoszą efekty! Dzięki zaangażowaniu p. prezydenta Karola Nawrockiego i naszemu społecznemu oporowi jest szansa na zablokowanie układu Tuska i Brukseli ws. relokacji migrantów w Polsce. Dokładnie tak samo, jak zrobiliśmy to w 2015 roku, gdy rząd Kopacz z Tuskiem i Merkel przydzielili nam 7 tys. nielegalnych migrantów w ramach relokacji. Presja ma sens! Nie ustąpimy do końca! Dlatego tym bardziej spotkajmy się dzisiaj na Placu Zamkowym w Warszawie
— napisał z kolei Rafał Bochenek.
kk/RMF FM/X/wPolityce
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/742878-nieoficjalniepolska-moze-byc-wylaczona-z-paktu-migracyjnego
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.