Już 11 października na Placu Zamkowym w Warszawie odbędzie się manifestacja organizowana przez Prawo i Sprawiedliwość. Uczestnicy będą protestowali m.in. przeciwko Paktowi Migracyjnemu oraz umowie Mercosur. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 14:00. Politycy PiS zapraszają do udziału w wydarzeniu specjalnym spotem!
„Polska tonie w chaosie prawnym”
W spocie, który opublikowano na platformie X, przypomniano o destrukcyjnych działaniach rządu Donalda Tuska w obszarze wymiaru sprawiedliwości.
Ekipa Tuska przeprowadza bezczelny zamach na polskie sądy. Najpierw nielegalnie przejęli prokuraturę, a potem wbrew kolegiom sędziowskim wymienili prezesów sądów, a teraz chcą ręcznie wyznaczać sędziów do spraw. Rozporządzenie Żurka z 29 września to jawne złamanie konstytucji. To uderzenie w niezawisłość sędziów i prawo obywateli do sprawiedliwego sądu. To prosta droga do ręcznego sterowania wyrokami pod polityczne dyktando. Umorzenie spraw Nowaka, Giertycha i Grodzkiego. Chcą być nietykalni. Chcą realizować scenariusz „bezkarność dla swoich”. Polska tonie w chaosie prawnym
— słyszymy w spocie.
„Ten rząd szkodzi Polsce każdego dnia!”
Na manifestację przez kilkoma dniami osobiście zaprosił prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński we wpisie opublikowanym na platformie X napisał o niebezpieczeństwie, które niesie za sobą Pakt Migracyjny oraz o zniszczeniu rolnictwa, do którego doprowadzi wprowadzenie w życie umowy Mercosur.
Ten rząd szkodzi Polsce każdego dnia! Pakt migracyjny to realne niebezpieczeństwo, umowa z krajami Mercosur to zniszczenie rolnictwa, a ręczne sterowanie składami sędziowskimi przez polityków obecnej koalicji to bezkarność dla swoich i represje wobec opozycji. Na każdym kroku w Polsce szerzy się ZŁO
– napisał.
W swoim wpisie na portalu X, prezes Kaczyński zapraszał na protest, który odbędzie się na Placu Zamkowym w Warszawie.
Zatrzymajmy ich! Spotkajmy się na proteście w najbliższą sobotę, 11 października, na Placu Zamkowym w Warszawie. Protest przeciwko działaniom koalicji 13 grudnia!
– pisze Jarosław Kaczyński.
kk/X
