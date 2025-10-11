„Byli na wykładzie m.in. obywatele Niemiec polskiego pochodzenia. Ze wzruszeniem podchodzili, by powiedzieć, że nikt nigdy nie powiedział w tym miejscu (w Bundestagu) tego o zbrodniach niemieckich na Polakach, co tu zostało powiedziane. Ich podziękowania były dla mnie wzruszające. Warto też przeczytać komentarze niemieckie pod tym wystąpieniem. Może to niektórych z moich niemieckich słuchaczy zdenerwowało, szczególnie że najsilniej podkreśliłem jeden watek: niebezpieczeństwa niedostrzegania przez Niemcy innych sąsiadów na wschodzie niż Rosja, niebezpieczeństwa imperialnej pokusy zgody między Berlinem a Moskwą” - napisał na Facebooku profesor Andrzej Nowak, podsumowując swój wykład w Bundestagu.
Lewicowo-liberalne media oburzały się, że doradca prezydenta Karola Nawrockiego profesor Andrzej Nowak weźmie udział w konferencji organizowanej w Berlinie przez Alternatywę dla Niemiec.
Atak ten okazał się jednak, jak można się było tego spodziewać zupełnie bezpodstawny. Profesor Nowak wykorzystał bowiem to wydarzenie do… przedstawiania Niemcom polskiego punktu widzenia i polskiej historii, czyli robił to, z czego obecnie rządzący naszym krajem zupełnie zrezygnowali.
Podsumowanie profesora Nowaka
Profesor Nowak podsumował swój wykład we wpisie zamieszczonym na Facebooku.
8 października miałem okazję wygłosić wykład o stosunkach polsko-niemieckich w szczególnym miejscu: w Berlinie, w budynku Bundestagu, konkretnie w Sali 1.301 Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, gdzie odbywają się zazwyczaj posiedzenia komisji parlamentarnych. Skorzystałem z tej okazji. Zostałem zaproszony przez trzech posłów, członków drugiej co do siły w Bundestagu partii: AfD (obecnie prowadzi w sondażach popularności w Niemczech). Zaproszenie przyszło do mnie jako historyka Europy Wschodniej o pewnej rozpoznawalności w tej dziedzinie. Przyszło 3 maja. Choć było to cztery tygodnie przed zwycięstwem wyborczym Karola Nawrockiego i ponad trzy i pół miesiąca przed przyjęciem przeze mnie nominacji Prezydenta Rzeczypospolitej na zaszczytną funkcję jego doradcy społecznego, część mediów, a także pan minister Sikorski i pan minister Szłapka, rzecznik rządu Donalda Tuska, ogłosili, że „doradca prezydenta Nawrockiego spotyka się z AfD”
— wskazał.
Byli na wykładzie m.in. obywatele Niemiec polskiego pochodzenia. Ze wzruszeniem podchodzili, by powiedzieć, że nikt nigdy nie powiedział w tym miejscu (w Bundestagu) tego o zbrodniach niemieckich na Polakach, co tu zostało powiedziane. Ich podziękowania były dla mnie wzruszające. Warto też przeczytać komentarze niemieckie pod tym wystąpieniem. Może to niektórych z moich niemieckich słuchaczy zdenerwowało, szczególnie że najsilniej podkreśliłem jeden watek: niebezpieczeństwa niedostrzegania przez Niemcy innych sąsiadów na wschodzie niż Rosja, niebezpieczeństwa imperialnej pokusy zgody między Berlinem a Moskwą
— dodał.
