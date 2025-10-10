„Z tego komunikatu wynika, że głównym przedmiotem złożonego środka odwoławczego są dywagacje, czy Sąd może umorzyć postępowanie na posiedzeniu organizacyjnym. To jest problem procesowy wtórny dla oceny dowodów w sprawie. Ten komunikat wręcz kwestionuje zasadność skierowania aktu oskarżenia” - napisało stowarzyszenie Ad Vocem, komentując zażalenie ws. sprawy Sławomira Nowaka.
Prokuratura Okręgowa w Warszawie zażaliła decyzję Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa o umorzeniu tzw. polskiego wątku sprawy Sławomira Nowaka!
W komunikacie prasowym wyjaśniono, że „Prokurator Okręgowy zdecydował się na wniesienie tego zażalenia, wbrew stanowisku prokuratora obecnego na posiedzeniu sądu, gdyż miał wątpliwości, czy sąd – który procedował na posiedzeniu wstępnym, organizacyjnym – mógł podjąć decyzję o umorzeniu sprawy”.
Jest jednak problem
Na sprawę we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych zareagowało stowarzyszenie Ad Vocem.
Z tego komunikatu wynika, że głównym przedmiotem złożonego środka odwoławczego są dywagacje, czy Sąd może umorzyć postępowanie na posiedzeniu organizacyjnym. To jest problem procesowy wtórny dla oceny dowodów w sprawie. Ten komunikat wręcz kwestionuje zasadność skierowania aktu oskarżenia
— wskazano.
To już iście novum, że prokurator, który składa środek zaskarżenia, sam podcina sobie gałąź, twierdząc, że tak naprawdę brak jest dowodów na popełnienie przestępstwa
— dodano.
W historii prokuratury pierwszy raz spotykamy sytuację, że prokurator odwołując się od decyzji merytorycznej Sądu po wniesieniu aktu oskarżenia, kwestionuje sam akt oskarżenia. Obrona tylko czeka na takie „prezenty” ze strony oskarżyciela. Ciekawi jesteśmy treści zażalenia, bo czegoś tak niezrozumiałego i to w sprawie mającej wymiar międzynarodowy wcześniej nie widzieliśmy
— swierdzono.
Oby okazało się, że ten komunikat pisał ktoś, kto nie przeczytał tego środka zaskarżenia, a sam środek zaskarżenia był dobrze merytorycznie uzasadniony. Choć w to ostatnie powątpiewamy
— podsumowano.
