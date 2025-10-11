„Kiedy zakończyłem karierę, zgodnie z planem zostałem politykiem, więc wszystko tutaj się spina” - mówił na antenie Telewizji wPolsce24 Marcin Możdżonek, członek Konfederacji, radny Olsztyna, prezes Naczelny Rady Łowieckiej, złoty medalista Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy w siatkówce.
Marcin Możdżonek został zapytany o to, dlaczego po zakończeniu kariery sportowej zdecydował się na politykę i czy nie boi się, że zawiedzie się na niej tak, jak na przykład Szymon Hołownia.
Nie sądzę, żebym się zawiódł na polityce. Byłem z nią na bieżąco praktycznie od zawsze, ale będąc zawodowym sportowcem, uznałem, że nie będę zajmował głosu w sferze publicznej, bo nie wypada
— wskazał.
Teraz, kiedy zakończyłem karierę, zgodnie z planem zostałem politykiem, więc wszystko tutaj się spina
— mówił.…
