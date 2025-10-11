TYLKO U NAS

Dlaczego Możdżonek został politykiem? Przyznaje, że jest gotowy na "twardą grę". "Trzeba być gotowym na ciosy znienacka"

Marcin Możdzonek
Marcin Możdzonek

Kiedy zakończyłem karierę, zgodnie z planem zostałem politykiem, więc wszystko tutaj się spina” - mówił na antenie Telewizji wPolsce24 Marcin Możdżonek, członek Konfederacji, radny Olsztyna, prezes Naczelny Rady Łowieckiej, złoty medalista Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy w siatkówce.

Marcin Możdżonek został zapytany o to, dlaczego po zakończeniu kariery sportowej zdecydował się na politykę i czy nie boi się, że zawiedzie się na niej tak, jak na przykład Szymon Hołownia.

Nie sądzę, żebym się zawiódł na polityce. Byłem z nią na bieżąco praktycznie od zawsze, ale będąc zawodowym sportowcem, uznałem, że nie będę zajmował głosu w sferze publicznej, bo nie wypada

— wskazał.

Teraz, kiedy zakończyłem karierę, zgodnie z planem zostałem politykiem, więc wszystko tutaj się spina

— mówił.…

