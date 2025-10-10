Peter Oliver Loew otrzymał w ambasadzie RP w Berlinie polskie honorowe odznaczenie „Bene Merito”, które przyznawane jest przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Problem polega na tym, że człowiek ten… znany jest z oskarżania Polski o współudział w Holokauście.
Dyrektor Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt prof. Peter Oliver Loew został odznaczony honorową odznaką „Bene Merito” przyznawaną przez Ministra Spraw Zagranicznych RP w uznaniu zasług na rzecz działalności wzmacniającej pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Uroczystość wręczenia odbyła się w ambasadzie RP w Berlinie podczas obchodów 45-lecia Instytutu.
Poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceszef MSZ Paweł Jabłoński we wpisie w mediach społecznościowych zwrócił uwagę na skandaliczną decyzję szefa resortu sprawiedliwości Radosława Sikorskiego.
Wstyd. Peter Oliver Loew – negacjonista niemieckich zbrodni (przerzuca odpowiedzialność za Holokaust na Polskę) został właśnie odznaczony decyzją Radosław Sikorskiego
— zaznaczył.
Ten rząd znajdzie się w podręcznikach obok największych zdrajców w historii Polski
— ocenił.
Kim jest Loew?
Publicysta Paweł Sokala, korzystający z pseudonimu „1 Star” przypomniał w mediach społecznościowych, kim jest Peter Oliver Loew.
Dlaczego my sobie takie rzeczy robimy? Rozsławiony snuciem opowieści o „polskiej współwinie za Holokaust” Peter Oliver Loew otrzymał właśnie w ambasadzie RP w Berlinie… polskie honorowe odznaczenie Bene Merito
— wskazał.
Za co? „Za zasługi dla wzmacniania pozycji Polski na arenie międzynarodowej.” Ręce mi opadły. I już nie mają gdzie opaść niżej. Komu to ma służyć? Dlaczego? Loew jest dyrektorem Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt. Czy przyczynił się do popularyzacji wiedzy o Polsce w Niemczech? Pewno tak. Czy zrobił w życiu coś dla Polski pozytywnego? Oczywiście. Tłumaczenia literatury. Popularyzacja historii. Brał też, choćby ostatnio aktywny udział w działaniach na rzecz ustawienia sławnego już głazu upamiętnienia w Berlinie polskich ofiar II wojny światowej. Można taką wyliczankę kontynuować. Ale Loew jest również znany z nieodpowiedzialnych, wzgardliwych, a czasem wręcz wprost niedopuszczalnych wypowiedzi na temat Polski. I nie chodzi tylko o wspomnianą kwestię narracji o Holokauście
— zauważył.
Publicznie kpił choćby z prezydenta RP, zarzucając mu „rewizjonizm historyczny”. Wyśmiewał polskie roszczenia do zadośćuczynienia za straty wojenne. Wsparte prawie jednogłośną uchwałą demokratycznie wybranego polskiego Sejmu żądania nazywał pogardliwie „reparacjami Kaczyńskiego”. W jego repertuarze nie zabrakło nawet słabo zawoalowanych groźb - potencjalnie groźnych dla Polski konsekwencji, jakie nieść będzie upieranie się jej przy swoich roszczeniach
— kontynuował Sokala.
W skrócie - NIE Peter Oliver Loew nie jest przyjacielem Polski i na żadne polskie odznaczenia państwowe NIE ZASŁUGUJE!
— podsumował.
