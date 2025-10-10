Rozmowy podczas szczytu Grupy Arraiolos koncentrowały się na kwestiach bezpieczeństwa w naszym regionie oraz na możliwościach wykorzystania sztucznej inteligencji w obszarze cywilnym i wojskowym - przekazał prezydent Karol Nawrocki.
Wieczorem polska para prezydencka – Karol i Marta Nawroccy – wróciła do kraju z dwudniowej wizyty w Estonii, gdzie polski przywódca uczestniczył w spotkaniu szefów państw Grupy Arraiolos.
Szczyt Grupy Arraiolos dobiegł końca. Dziękuję wszystkim liderom za merytoryczne i konstruktywne rozmowy, które koncentrowały się na kwestiach bezpieczeństwa w naszym regionie oraz na możliwościach wykorzystania sztucznej inteligencji w obszarze cywilnym i wojskowym
— napisał później Nawrocki na platformie X. Do wpisu dołączył zdjęcie z przywódcami państw Grupy Arraiolos.
Jeszcze przed zakończeniem spotkania z dziennikarzami rozmawiał szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, który przekazał, że rozmowa dotyczyła przede wszystkim sztucznej inteligencji oraz sytuacji na Bliskim Wschodzie. Prezydencki minister relacjonował, że odbyła się żywa dyskusja o tym, co czeka nas w kontekście sytuacji na Bliskim Wschodzie, która przerodziła się w dyskusję o roli ONZ.
Grupa Arraiolos zrzesza prezydentów kilkunastu państw Europy. Została utworzona w 2003 roku z inicjatywy ówczesnego prezydenta Portugalii Jorge Sampaio. Nazwa pochodzi od portugalskiej miejscowości, w której odbyło się pierwsze spotkanie prezydentów m.in. Finlandii, Niemiec, Łotwy, Polski, Portugalii, Węgier i Włoch. W późniejszych latach dołączali do nich inni przywódcy.
kk/PAP
