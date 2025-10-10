I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska oceniła, że zaprezentowany przez szefa MS Waldemara Żurka projekt ustawy „praworządnościowej” jest „niezgodny z konstytucją i z europejskimi standardami”. Jej zdaniem projekt stanowi „zarzewie kolejnego konfliktu”.
Rozwiązanie Żurka
Przedstawiony przez ministra sprawiedliwości projekt ustawy „praworządnościowej” zakłada m.in. powtórzenie konkursów na stanowiska sędziowskie obsadzone w procedurze z udziałem Krajowej Rady Sądownictwa w kształcie po 2017 r. oraz uporządkowanie statusu „nieprawidłowo powołanych” sędziów. Podczas prezentacji projektu Żurek mówił, że jest to rozwiązanie kompromisowe, bo MS zależy, żeby ustawa „została podpisana, a nie wyrzucona do kosza” przez prezydenta.
Segregacja sędziów
Prof. Manowska, pytana o projekt w telewizji Republika, oceniła, że jest on „oczywiście niezgodny z konstytucją, ze standardami europejskimi”.
Według niej zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami „dochodzi do segregacji sędziów”, (…), co jest i śmieszne, i straszne”.
Najgorzej została potraktowana w tym projekcie grupa osób, które objęły urząd sędziego Sądu Najwyższego, nie pełniąc wcześniej służby sędziowskiej, czyli adwokaci, radcowie prawni
-– oceniła.
Hipokryzja Żurka
Jak również stwierdziła, z wypowiedzi szefa MS wnioskuje, iż ten „nic sobie nie robi” z opinii Komisji Weneckiej.
Szanował te opinie w sytuacji, kiedy Komisja Wenecka negatywnie wypowiadała się na temat projektów sygnowanych przez Zjednoczoną Prawicę. Teraz, jak nie podoba się projekt obecnej władzy (…), to nie podoba się również Komisja Wenecka
— oceniła.
Ja odbieram projekt tej ustawy jako takie zarzewie kolejnego konfliktu, jako pokazanie: nie, ja nie chcę tak naprawdę działać dla dobra Polski, dla dobra wymiaru sprawiedliwości
— dodała prezes Manowska.
as/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/742857-prof-manowska-o-projekcie-zurka-zarzewie-konfliktu
