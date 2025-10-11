TYLKO U NAS

Dramatyczna sytuacja w rolnictwie! Rolnik: Nasi "wielcy" rządzący po prostu pozwalają na ściąganie towaru z zachodu

Polscy rolnicy znajdują się w bardzo trudnej sytuacji! Muszą mierzyć się z rosnącymi kosztami produkcji, niskimi cenami skupu oraz narastającymi skutkami kryzysu na rynku rolnym. „Nasi ‘wielcy’ rządzący po prostu pozwalają na ściąganie towaru z zachodu” - powiedział rolnik z miejscowości Dobra w rozmowie z Telewizją wPolsce24.

Z powodu trudnej sytuacji wielu rolników ogranicza zasiew, a część myśli o sprzedaży ziemi, ponieważ różnica między ceną sprzedaży a kosztami produkcji sprawia, że praca staje się nieopłacalna i dlatego rolnicy wzywają do „samozbiorów”.

