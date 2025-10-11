Polscy rolnicy znajdują się w bardzo trudnej sytuacji! Muszą mierzyć się z rosnącymi kosztami produkcji, niskimi cenami skupu oraz narastającymi skutkami kryzysu na rynku rolnym. „Nasi ‘wielcy’ rządzący po prostu pozwalają na ściąganie towaru z zachodu” - powiedział rolnik z miejscowości Dobra w rozmowie z Telewizją wPolsce24.
Z powodu trudnej sytuacji wielu rolników ogranicza zasiew, a część myśli o sprzedaży ziemi, ponieważ różnica między ceną sprzedaży a kosztami produkcji sprawia, że praca staje się nieopłacalna i dlatego rolnicy wzywają do „samozbiorów”.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/742849-tylko-u-nas-rolnik-rzadzacy-pozwalaja-na-sciaganie-towaru