Na 5 listopada w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej SN wyznaczono posiedzenie ws. wniosku o uchylenie immunitetu I prezes SN prof. Małgorzaty Manowskiej - poinformował zespół prasowy SN. Analogiczny wniosek był rozpoznawany przez Trybunał Stanu, ale na skutek błędów prawnych, które popełniła prokuratura, sprawa została umorzona.
Posiedzenie Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN - według PAP - ma być jawne. Neo-Prokuratura Krajowa wniosła o uchylenie immunitetu I prezes SN i zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej. Rozprawa została wyznaczona na 5 listopada br. na godz. 13. Sprawą ma zająć się trzech sędziów Izby: Marek Motuk, Marek Dobrowolski i Zbigniew Korzeniowski. Przewodniczącym składu i sprawozdawcą sprawy ma być sędzia Motuk.
Wniosek dotyczy trzech wątków: przekroczenia uprawnień w związku z głosowaniami w Kolegium SN, a także niedopełnienia obowiązków w związku - po pierwsze - z niezwołaniem posiedzenia Trybunału Stanu oraz - po drugie - z zaniechaniem wykonania obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu w Olsztynie odnoszącego się do sędziego Pawła Juszczyszyna.
Polowanie na prof. Manowską
W związku z tymi sprawami neo-Prokurator Krajowy złożył w połowie lipca br. dwa wnioski o uchylenie immunitetu, czyli wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej, sędzi prof. Małgorzaty Manowskiej. Trafiły one do Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN oraz do Trybunału Stanu.
W Trybunale Stanu sprawa została umorzona, ponieważ prokuratura przesłuchała większość jego członków w charakterze świadków. W ten sposób nie mogli oni orzekać w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu prof. Manowskiej, gdyż musieliby oceniać własne zeznania. TS nie miał zatem wystarczającego składu do zajęcia się sprawą, która ostatecznie została umorzona.
Teraz drugim wnioskiem neo-Prokuratury Krajowej ma się zająć Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN.
I prezes Sąd Najwyższego prof. Małgorzata Manowska złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Dotyczy ono „wywierania groźbą bezprawną wpływu na czynności urzędowe SN”. Chodzi o wezwania, które Żurek skierował do sędziów SN mianowanych po 2017 r., by przestali orzekać. Żurek grozi im odpowiedzialnością finansową.
Bezprecedensowy atak polityka, przedstawiciela rządu na najwyższy polski organ sądowy
— czytamy w zawiadomieniu I prezes SN.
koal/PAP
