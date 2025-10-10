Zgodnie z umową zawarta przez liderów koalicji 13 grudnia, Szymon Hołownia w listopadzie ma przestać być marszałkiem Sejmu, a zastąpić w tej roli ma go Włodzimierz Czarzasty. Lider Polski 2050 postawił jednak warunek, że w tej sytuacji wicepremierem ma zostać Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, na co niespecjalnie chcą się zgodzić koalicjanci. Teraz Polska 2050 szachuje koalicjantów, domagając się rozpatrzenia projektu o odpartyjnieniu spółek Skarbu Państwa, co zawarto w umowie koalicyjnej.
Wsłuchując się w głos koalicjantów, w szczególności Koalicji Obywatelskiej, o konieczności poszanowania dla umowy koalicyjnej, zwołałem na 16 października posiedzenie Komisji Gospodarki i Komisji Energii w celu rozpatrzenia projektu Polski 2050 o odpartyjnieniu spółek Skarbu Państwa (druk nr 261).
— zapowiedział na platformie X Rafał Komarewicz, poseł Polski 2050.
Projekt wypełniający punkt 13. tej umowy, do tej pory blokowany przez koalicjantów, powinien teraz bez problemu zostać przyjęty w związku z zapewnieniem o poszanowaniu dla umowy ze strony całej Koalicji 15 X. Będzie to okazja dla wszystkich do udowodnienia wierności jej zapisom na niecały miesiąc przed zmianą na stanowisku Marszałka Sejmu
— zaznaczył.
Liczymy, że cała Koalicja 15 X zagłosuje tak, jak obiecaliśmy wyborcom
— podkreślono z kolei na profilu Polski 2050 na X.
Króciutko
— skomentowała całą sytuację Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej Polski, najpewniej nawiązując do niedawnego nagrania Donalda Tuska, w którym premier „jednym zdaniem” uniknął jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy Pełczyńska-Nałęcz będzie wicepremierem.
tkwl/X
