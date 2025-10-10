„Pozyskanie krajowej produkcji rakiet CGR-080 do wyrzutni Homar-K pozostaje priorytetem dla MON. W najbliższych tygodniach dobre wiadomości” - zapewnił wiceszef MON Paweł Bejda w reakcji na zarzuty byłego szefa resortu, przewodniczącego klubu PiS Mariusza Błaszczaka ws. braku zakupu tych rakiet.
CZYTAJ WIĘCEJ: Błaszczak: Domański blokuje zakup pocisków! „Kolejny skandal w MON”; „Bez nich wyrzutnie Chunmoo będą praktycznie bezużyteczne”
Systemy Homar-K, czyli południowokoreańskie wyrzutnie rakiet K239 Chunmoo zamontowane na polskich Jelczach obecnie stają się kluczowym wyposażeniem Wojska Polskiego, jeśli chodzi o artylerię rakietową. W ostatnich latach resort zamówił 290 takich maszyn. Ich podstawową amunicją są rakiety kalibru 239 mm CGR-080.
We wrześniu polska Grupa WB zawarła umowę z południowokoreańskim koncernem zbrojeniowym Hanwha, na mocy której obie firmy zbudują w Polsce fabrykę rakiet CGR-080. Fabryka ta ma odpowiadać za produkcję amunicji do polskich Homarów-K, ale także sprzętu państw sojuszniczych, które w przyszłości zamówią dla siebie wyrzutnie Chunmoo.
Domański blokuje zakup pocisków!
We wpisie na X Błaszczak zarzucił że resortowi obrony, że „nie potrafi pozyskać pocisków rakietowych do wyrzutni Chunmoo”.
Minister finansów blokuje to zamówienie, oczekując, że zadłużenie Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych zostanie spłacone bezpośrednio z budżetu na obronność, ale MON nie ma na to pieniędzy
— napisał b. szef MON, powołując się na wewnętrzne dokumenty, do których dotarł.
Błaszczak napisał, że szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz „jeszcze we wrześniu tego roku na targach w Kielcach chwalił się podpisaniem umowy między koreańskim koncernem Hanwha a WB Electronics na produkcję tych pocisków”, ale „dziś nie jest w stanie przeciwstawić się ministrowi Andrzejowi Domańskiemu (ministrowi finansów i gospodarki - PAP), który ten zakup blokuje”.
Odnosząc się również na X do tych zarzutów, wiceszef MON odpowiedzialny m.in. za kwestię zbrojeń Paweł Bejda zapewnił Błaszczaka, że „pozyskanie rakiet CGR-080 krajowej produkcji pozostaje priorytetem dla MON”.
Współpraca z Ministerstwem Finansów układa się dobrze, czego przykładem jest uzgodnienie zasad finansowania zakupu rakiet do F-35. W najbliższych tygodniach wrócę do Pana z dobrymi wiadomościami
— dodał Bejda.
tt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/742834-mon-zapewnia-zakup-rakiet-do-wyrzutni-homar-k-to-priorytet
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.