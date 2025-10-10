Posłanka KO Marta Wcisło zaatakowała na antenie Polsat News posłankę Polski 2050 Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz za jej zdaniem rak walki Parlamencie Europejskim o pieniądze dla Polski wschodniej. „Po prostu dla mnie to był policzek tak jak i dla całej Polski wschodniej” - oceniła Wcisło. „Nie wstyd Pani tak dezinformować ludzi? I to w sprawie, w której powinniśmy mówić w Polsce i Brukseli jednym głosem i stać murem ponad podziałami?” - ripostowała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej Polski.
Przypomnijmy, że Marta Wcisło krytycznie odniosła się do Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz na antenie Polsat News przy okazji dyskusji, że Polska 2050 chce, by Pełczyńska-Nałęcz objęła funkcję wicepremiera.
Nie chcę mówić o pani Pełczyńskiej Nałęcz, jak się za nią wstydziłam w Parlamencie Europejskim. Ciężko z nią wypracować wspólnie jakieś kompromisy
— mówiła Marta Wcisło.
Walczę o pieniądze dla regionów przygranicznych, przyfrontowych. Uważam, że Polska wschodnia wzięła na siebie największy ciężar wojny na Ukrainie. Mechanizm finansowania tych regionów udało się wprowadzić. Na komisji, na której była pani Pełczyńska w obecności komisarza zapytałam, czy absolutnie będzie wspierała tego typu działania, ponieważ one są już przygotowane. Pani Pełczyńska powiedziała: „Ale my nie jesteśmy żadną strefą buforową i takie pieniądze niekoniecznie są nam potrzebne”. Po prostu dla mnie to był policzek tak jak i dla całej Polski wschodniej. Takich numerów się nie robi na forum Parlamentu Europejskiego, Komisji i przeciwko Polsce Wschodniej. Jestem zażenowana. Jeśli nie chcecie generować problemów, to bym mocno przeanalizowała tę propozycję, a po drugie panią Pełczyńską
— zaznaczyła.
Pełczyńska-Nałęcz do Wcisło: „Nie fałszujmy rzeczywistość”
Na uderzenie Wcisło na platformie X zareagowała Pełczyńska-Nałęcz.
Nie wstyd Pani tak dezinformować ludzi? I to w sprawie, w której powinniśmy mówić w Polsce i Brukseli jednym głosem i stać murem ponad podziałami?
— zwróciła się do Wcisło Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
Fakty są takie: Od miesięcy intensywnie działam w Brukseli na rzecz wsparcia polskich regionów wschodnich. W czerwcu, z mojej inicjatywy, w Białowieży odbył się szczyt przedstawicieli wszystkich regionów wschodnich UE, z udziałem wiceprzewodniczącego Komisji, Raffaele Fitto. Cel był jeden: pokazać, że wschodnie regiony UE potrzebują specjalnego funduszu wsparcia. I to się udało. Po spotkaniu komisarz Fitto publicznie zadeklarował, że będzie o taki fundusz zabiegał
— wyjaśniała.
Działajmy w tak ważnych sprawach wspólnie w imię polskiej racji stanu, a nie fałszujmy rzeczywistość dla jakichś doraźnych politykierskich gierek
— zaapelowała polityk Polski 2050.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/742821-pelczynska-nalecz-odpowiada-wcislo-nie-wstyd-pani
