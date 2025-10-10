WIDEO

Dramatyczna sytuacja finansowa Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika. Ministerstwo rozkłada ręce. Zawisza alarmuje

Czytaj więcej
Posłanka Marcelina Zawisza z partii Razem napisała w mediach społecznościowych o trudnej sytuacji finansowej Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk. „A ministerstwo? Rozkłada ręce i mówi, żeby radzili sobie sami” - napisała posłanka.

I kolejna inba w nauce. Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk jest w tragicznej sytuacji finansowej, bo muszą zapłacić 4 mln zł za nieswoje winy. A ministerstwo? Rozkłada ręce i mówi, żeby radzili sobie sami. Pomóżcie nagłośnić te haniebną sprawę! Nie pozwólmy dobijać polskiej nauki!

— zaapelowała we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych.

O co chodzi?

Więcej o tej sprawie Marcelina Zawisza opowiedziała w nagraniu zamieszczonym do wpisu.

Kolejna inba w nauce. Centrum Astronomiczne imienia Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk jest w tragicznej sytuacji finansowej, a ministerstwo umywa ręce. Okazało się, że grunt, na którym stoi siedziba Centrum Astronomicznego, który od dekad buduje pozycję polskiej nauki na arenie międzynarodowej, należy do kogoś innego. Muszą zapłacić 4 miliony złotych

— przestrzegła.

Po prawomocnym wyroku czterokrotnie pisali do Ministerstwa Nauki z prośbą o pomoc. Informacje o dramatycznej sytuacji instytutu otrzymywała również Polska Akademia Nauk, a nawet Kancelaria Premiera. Odpowiedź otrzymali dopiero po inbie medialnej. Co to za odpowiedź? Że „nie widzą możliwości pomocy”, „radźcie sobie sami”

— wskazała.

Co więcej, ministerstwo było świadome problemu od wielu lat i nie zrobiło nic. To naprawdę antyrozwojowe działanie

— stwierdziła.

Apel do ministerstwa

Posłanka wystosowała przy tym apel do ministra nauki i szkolnictwa wyższego Marcina Kulaska i wiceminister Karoliny Zioło-Pużuk.

Nawet jak nie widzicie teraz podstawy prawnej, to zdradzę wam sekret. Możecie ją sobie uchwalić. Ten rząd działa w trybie grantowo-inbowym. Pomóżcie nagłośnić tę haniebną sprawę. Może tutaj również uda się znaleźć środki

— powiedziała.

