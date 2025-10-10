„Prezydent Karol Nawrocki nie godzi się, żeby problemy dotyczące migracji, które obserwujemy na zachodzie Europy, były z udziałem Polek i Polaków” – podkreślił szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Dodał, że odpowiedzią na ten kryzys jest m.in. mądra polityka rozwojowa.
Prezydent wystosował w ostatnich dniach list do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, w którym napisał, że nie będzie zgody na działania instytucji europejskich, które zmierzałyby do rozlokowania w Polsce nielegalnych migrantów. Wyraził nadzieję, że przewodnicząca KE uwzględni ten fakt w swych działaniach.
„UE nie jest właścicielem”
W tym kontekście Przydacz, który towarzyszy prezydentowi podczas wizyty w Estonii, zapytany został na dzisiejszym briefingu o słowa węgierskiego premiera Viktora Orbana, który wyraził zadowolenie z listu Nawrockiego. Orban podkreślił, że Węgry również sprzeciwiają się tzw. paktowi migracyjnemu, a „jeżeli dołączy trzeci kraj, to już będzie bunt”.
Unia Europejska nie jest właścicielem państw i nie może suwerennym państwom rozkazywać, co mają robić w zakresie chociażby kwestii własnego bezpieczeństwa
— powiedział szef prezydenckiego BPM.
Dodał, że „jeszcze nie jest tak, że to Bruksela będzie decydować o tym, co się dzieje na polskich ulicach polskich miast, tylko o tym decydują suwerenne władze państwa polskiego”.
Prezydent Karol Nawrocki nie godzi się na to, aby te problemy, które obserwujemy na zachodzie Europy, były także i z udziałem Polek i Polaków
— podkreślił Przydacz.
Dla nas ważniejsze jest zobowiązanie wobec Polaków niż próba rozwiązywania problemów, za które Polska w żaden sposób odpowiedzialności nie ponosi
— dodał.
Odpowiedź na kryzys migracyjny
Szef BPM powiedział, że odpowiedzią na narosły kryzys migracyjny nie jest przyjmowanie jeszcze większej liczby migrantów, tylko „uszczelnienie granic, walka z przemytnikami i mądra polityka rozwojowa, tak, aby tym narodom i państwom, które mają różnego rodzaju problemy, pomóc ustabilizować sytuację i jako skutek zminimalizować ryzyko migracji”.
