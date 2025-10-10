„Minister Żurek w tej chwili posunął się do tego, że jest sojusznikiem zagranicznych instytucji, zresztą Bodnar był taki sam i premier Tusk, oni wszyscy są jakby razem z koalicjantami PSL i Polską 2050, nie miejcie złudzeń, że tam ktoś ma inny pogląd” - podkreślił Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, polityk Konfederacji, w nagraniu zamieszczonym na platformie X.
Oni wszyscy są w tej chwili w sojuszu z zewnętrznymi wobec państwa polskiego instytucjami, które kwestionują nasz porządek, jeżeli chodzi o ustrój sądów, kwestionują powołanie sędziów powołanych przez instytucje naszego państwa, w tym przez prezydenta, i doprowadzają do obciążenia naszego państwa odszkodowaniami, które następnie muszą być płacone tym, którzy czasem robiąc złe rzeczy przed tymi sądami przegrali
— zaznaczył Krzysztof Bosak.
To się nigdy nie powinno zdarzyć, a to się dzieje
— dodał.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/742816-bosak-zurek-jest-sojusznikiem-zagranicznych-instytucji
