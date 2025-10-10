WIDEO

Bosak: Żurek jest sojusznikiem zagranicznych instytucji, które kwestionują nasz ustrój sądów. To się nigdy nie powinno zdarzyć

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: Fratria
autor: Fratria

Minister Żurek w tej chwili posunął się do tego, że jest sojusznikiem zagranicznych instytucji, zresztą Bodnar był taki sam i premier Tusk, oni wszyscy są jakby razem z koalicjantami PSL i Polską 2050, nie miejcie złudzeń, że tam ktoś ma inny pogląd” - podkreślił Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, polityk Konfederacji, w nagraniu zamieszczonym na platformie X.

Oni wszyscy są w tej chwili w sojuszu z zewnętrznymi wobec państwa polskiego instytucjami, które kwestionują nasz porządek, jeżeli chodzi o ustrój sądów, kwestionują powołanie sędziów powołanych przez instytucje naszego państwa, w tym przez prezydenta, i doprowadzają do obciążenia naszego państwa odszkodowaniami, które następnie muszą być płacone tym, którzy czasem robiąc złe rzeczy przed tymi sądami przegrali

— zaznaczył Krzysztof Bosak.

To się nigdy nie powinno zdarzyć, a to się dzieje

— dodał.

CZYTAJ TAKŻE: Żurek wtargnął do Sądu Najwyższego? Prof. Stępkowski zareagował: Pogwałcenie niezależności SN przez ministra

tkwl/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych