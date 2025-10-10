Wściekły atak Olbrychskiego na prezydenta. Gliński zaapelował do aktora: "Panie Danielu, a co pan powie na to, że władza..."

Nie milkną echa wypowiedzi Daniela Olbrychskiego, który w wywiadzie dla Onetu stwierdził, że prezydent Karol Nawrocki zachowuje się w sposób fałszywy. Do sprawy odniósł się były minister kultury prof. Piotr Gliński. „Pan Olbrychski, wybitny aktor, choć grający także zaślepionego złymi emocjami celebrytę, znowu „zabłysnął” w jakimś wywiadzie…” - skomentował na portalu X.

Nikt się tak fałszywie nie uśmiecha, nikt tak fałszywie nie rusza i tak fałszywie nie mówi

— w taki sposób prezydenta Karola Nawrockiego „scharakteryzował” w rozmowie z Onetem aktor Daniel Olbrychski.

Prof. Gliński ocenia wypowiedź Olbrychskiego

Prof. Piotr Gliński zwrócił się do Daniela Olbrychskiego.

Pan Olbrychski, wybitny aktor, choć grający także zaślepionego złymi emocjami celebrytę, znowu „zabłysnął” w jakimś wywiadzie… Panie Danielu, a co pan powie na to, że po raz pierwszy władza zmniejszyła budżet kultury r/r

— napisał na X.

Były minister poradził aktorowi, żeby zajmował się sprawami poważnymi.

Może warto komentować poważne sprawy, a nie popisywać się tyleż efekciarskmi, co głupimi porównaniami: my nie mamy nic z Ryszarda - nigdy nie oddamy Polski, nawet za najwspanialszego wierzchowca…

— dodał.

W stosunku do prezydenta Nawrockiego uskuteczniany jest „przemysł pogardy”, tak dobrze znany za czasów pierwszych rządów Donalda Tusk. Wtedy jego ofiarą padł śp. prezydent Lech Kaczyński, który musiał mierzyć się z bezpardonowymi atakami ze strony środowiska lewicowo-liberalnego. Zwolennicy Tuska mają jednak problem, ponieważ prezydent Nawrocki jest zahartowany i potrafi przyjmować ciosy. Dotychczasowe działania prezydenta pokazują, że prawdopodobnie nie zwraca on nawet uwagi na medialne i polityczne ataki.

xyz/X

