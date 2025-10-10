SONDAŻ

SONDAŻ. Obóz Tuska bez zdolności koalicyjnej? KO na czele, PiS na drugim miejscu. Stały poziom poparcia dla Konfederacji

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Sejm / autor: Fratria
Sejm / autor: Fratria

Koalicja Obywatelska może obecnie liczyć na 30,8 proc. poparcia, za nią plasuje się Prawo i Sprawiedliwość, na które zagłosowałoby 28,4 proc. ankietowanych - wynika z sondażu pracowni Opinia24 dla TVN24. Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja z 15-proc. poparciem.

Według opublikowanych przez TVN24 wyników sondażu Opinii24 obecnie KO cieszy się największym poparciem wśród badanych - wynosi ono 30,8 proc., co oznacza wzrost o 2,2 punktu procentowego wobec badania w poprzednim miesiącu.

Drugie miejsce zajął PiS z poparciem 28,4 proc. badanych, czyli ze spadkiem o 0,2 pp. względem września. Dalej uplasowała się Konfederacja z poparciem 15 proc. (bez zmian względem poprzedniego miesiąca).

Lewica tuż za podium

Do parlamentu dostałyby się jeszcze dwa ugrupowania - Lewica z poparciem 5,4 proc. (spadek o 0,2 pp.) i Konfederacja Korony Polskiej, której liderem jest Grzegorz Braun, z poparciem 5,3 proc. (spadek o 1,4 pp.).

Poniżej progu wyborczego uplasowały się: partia Razem z wynikiem 4,5 proc. (wzrost o 0,6 pp.), Polska 2050 z wynikiem 3 proc. (wzrost o 0,1 pp.) i PSL z wynikiem 1,3 proc. (spadek o 0,2 pp.)

0,4 proc. badanych wskazało opcję „inna partia”, a 6,1 proc. nie umiało wskazać konkretnego ugrupowania.

W badaniu Opinii24 ankietowani zostali zapytani również o sam zamiar udziału w wyborach parlamentarnych. Gdyby odbywały się one w najbliższą niedzielę, to „zdecydowanie” wzięłoby w nich udział 50 procent ankietowanych, a „raczej” - 22 proc. Z kolei 13 proc. odpowiedziało, że zdecydowanie nie wzięłoby udziału, a 7 proc. „raczej nie”. 8 proc. udzieliło odpowiedzi „nie wiem”.

Jak wskazuje TVN24, badanie pracowni Opinia24 zostało przeprowadzone 8 października na „reprezentatywnej grupie tysiąca Polaków w wieku 18 lat i więcej”. W badaniu wykorzystano metodę wywiadu telefonicznego (CATI) oraz wywiadu internetowego (CAWI).

tt/PAP

