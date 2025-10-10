Historyk prof. Andrzej Nowak wygłosił w Berlinie ważny wykład, w którym upomniał się o Polską rację stanu. Mimo to rzecznik rządu Adam Szłapka zaatakował historyka jedynie za to, że całe wydarzenie to była konferencja AfD.
Doradca Prezydenta Nawrockiego spotkał się w Berlinie z AfD. Czego nie rozumiecie?
— napisał na platformie X Adam Szłapka, rzecznik rządu dziś, gdy już każdy w sieci miał możliwość obejrzenia wystąpienia prof. Nowaka w Berlinie.
Rzecznik rządu zwalczający dezinformację nie jest na czasie, nie zapoznał się z wykładem profesora Nowaka, nie chciało mu się nic obejrzeć. Czego nie rozumiecie?
— ripostował Krzysztof Stanowski, założyciel Kanału Zero, odnosząc się do wpisu Szłapki.
Prof. Nowak do Niemców: Polska należy do mniej zauważanych ofiar II wojny światowej
A co mówił w Berlinie prof. Andrzej Nowak? Między innymi przypominał niemieckim politykom, że ich odiarami podczas II wojny światowej byli również Polacy.
Polska należy do mniej zauważanych ofiar w niemieckiej pamięci realnej, w niemieckiej kulturze pamięci. Przykładem tego są badania opinii publicznej przeprowadzane przez najbardziej rzetelne instytucje, które tym się zajmują w Niemczech. Ostatnie badania, do których ja miałem dostęp, to badania z 2019 r., kiedy postawiono niemieckim respondentom pytanie: kto powinien być upamiętniany we współczesnych Niemczech, gdy idzie o pamięć II wojny światowej, jako ofiary? Na pierwszym miejscu oczywiście wymienieni zostali – i słusznie – Żydzi. 82 proc. respondentów upomniało się o upamiętnianie Żydów. Na drugim miejscu grupa Sinti Roma – 44 procent. Następnie niepełnosprawni zamordowani w czasie II wojny światowej, dalej członkowie niemieckiego ruchu oporu – pięć proc., dalej homoseksualiści. I tak dalej coraz mniej liczne kategorie już oscylujące wokół jednego proc. lub poniżej jednego proc. respondentów. Nie było w tej kategorii nie tylko Polaków, ale żadnych innych narodów wschodniej Europy poddanych niemieckiej okupacji w czasie II wojny światowej. To jest wymierne świadectwo stanu niemieckiej pamięci. Podobne badania przeprowadził chyba dwa lata później Instytut Pileckiego, polska instytucja zajmująca się historią II wojny światowej. One potwierdziły dokładnie ten sam stan rzeczy, dlatego nie potrzebuję przytaczać ich wyników. Nikt z niemieckich respondentów nie wymieniał w badaniu przeprowadzonym przez Instytut Pileckiego Polaków jako ofiar
— powiedział prof. Andrzej Nowak.
Można by w tym momencie zatrzymać się, skupić się wyłącznie na II wojnie światowej i zadać pytanie, (…) czy milion czterysta tysięcy zabitych cywilów to dość, żeby upomnieć się o miejsce, specjalne miejsce w pamięci niemieckiej?
— mówił prof. Nowak.
Mogę sobie powiedzieć, próbowałem w Bundestagu, powiedziałem wobec trzech posłów Bundestagu z jednej partii, która jest uznawana za szczególnie radykalną, prawicową, ale która w istocie, gdy idzie na przykład o swoje stanowisko w sprawie reparacji niemieckich, jest dokładnie taka sama jak SPD, CDU, Zieloni, wszystkie partie niemieckie odrzucają akurat te prawdę o zbrodniach niemieckich, która kończy się stwierdzeniem, że te zbrodnie domagają się zadośćuczynienia, które nie zostało dopełnione i taka była tej dyskusji
— zaznaczył z kolei w rozmowie z Kanałem Zero prof. Andrzej Nowak.
