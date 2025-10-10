„W tych 14 mld zł mieszczą się nadwykonania z II i III kw. 2025 r., a także prognoza nadwykonań na IV kw. Chodzi o nadwykonania nielimitowane oraz za leki w programach lekowych i w chemioterapii” - powiedział informator PAP z NFZ, odnosząc się do luki budżetowej Narodowego Funduszu Zdrowia.
Polska Agencja Prasowa uzyskała informacje o obecnym stanie budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia.
Szacujemy, że luka w tegorocznym budżecie NFZ wyniesie ok. 14 mld zł
— przekazały źródła PAP w Centrali NFZ. Są to pieniądze potrzebne do pełnego zabezpieczenia dostępności do świadczeń w tym roku.
W tych 14 mld zł mieszczą się nadwykonania z II i III kw. 2025 r., a także prognoza nadwykonań na IV kw. Chodzi o nadwykonania nielimitowane oraz za leki w programach lekowych i w chemioterapii
— dowiedziała się PAP.
NFZ rozliczył część nadwykonań
Fundusz rozliczył część tych nadwykonań z II kwartału, głównie w zakresie świadczeń dla dzieci. Część wojewódzkich oddziałów NFZ rozliczyła nadwykonania za pozostałe świadczenia nielimitowane.
Od wielu miesięcy jasno sygnalizujemy, że przy rosnących z roku na rok obciążeniach NFZ nie jest możliwe utrzymanie status quo w ochronie zdrowia bez zwiększania udziału środków z budżetu państwa w budżecie, którym dysponuje Fundusz
— usłyszała PAP w Funduszu.
Zwiększone wydatki NFZ generuje m.in. ustawa podwyżkowa, która obliguje państwo do corocznych podwyżek dla personelu medycznego. W skali tego roku to ponad 50 mld zł, ponad jedna czwarta całego budżetu Funduszu.
Na początku października minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda poinformowała, że – według prognoz – w Narodowym Funduszu Zdrowia w 2025 roku zabraknie 14 mld zł, a w 2026 r. – 23 mld zł. Zaznaczyła, że jeżeli będzie realizowana tzw. ustawa podwyżkowa i będą realizowane świadczenia na dotychczasowym poziomie, to wiadomo, że pieniędzy zabraknie.
CZYTAJ RÓWNIEŻ:
— Skończą się pieniądze na leczenie na Mazowszu, a kolejki do lekarzy się wydłużą? „Andrzej Domański głodzi Narodowy Fundusz Zdrowia!”
— Dziwny przetarg Centrum e-Zdrowia na projekt AI. Koszt niemal 28 mln zł, a czas realizacji zaledwie 3 miesiące. Stanowski: „To się nie dzieje”
— Prywatyzacja szpitali, głównie powiatowych, coraz bliżej. Już teraz dochodzi do zamykania niektórych oddziałów
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/742799-olbrzymia-luka-budzetowa-w-nfz-zabraknie-az-14-mld-zl
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.