Polska okazuje niezwykłą solidarność z Ukrainą, od ponad trzech lat przyjmuje dużą liczbę ukraińskich uchodźców. To ogromny wysiłek, który w pełni bierzemy pod uwagę - powiedział rzecznik KE Markus Lammert, pytany o list prezydenta Karola Nawrockiego do szefowej KE Ursuli von der Leyen.
Polska stoi w obliczu szczególnej sytuacji na swoich granicach, gdzie migracja jest wykorzystywana jako broń, a Komisja w pełni wspiera Polskę, zarówno politycznie, jak i poprzez dodatkowe wsparcie finansowe na ochronę granic
— dodał i potwierdził, że KE otrzymała list.
Prezydent Nawrocki napisał w liście do przewodniczącej KE, że Polska nie zgodzi się na działania instytucji europejskich, które zmierzałyby do rozlokowania na jej terytorium nielegalnych migrantów. Wyraził nadzieję, że przewodnicząca Komisji uwzględni ten fakt w swych działaniach.
