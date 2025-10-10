To jest sprawczość! KE odpowiada Nawrockiemu ws. migrantów: Bierzemy pod uwagę, że Polska przyjmuje ukraińskich uchodźców

Polska okazuje niezwykłą solidarność z Ukrainą, od ponad trzech lat przyjmuje dużą liczbę ukraińskich uchodźców. To ogromny wysiłek, który w pełni bierzemy pod uwagę - powiedział rzecznik KE Markus Lammert, pytany o list prezydenta Karola Nawrockiego do szefowej KE Ursuli von der Leyen.

Polska stoi w obliczu szczególnej sytuacji na swoich granicach, gdzie migracja jest wykorzystywana jako broń, a Komisja w pełni wspiera Polskę, zarówno politycznie, jak i poprzez dodatkowe wsparcie finansowe na ochronę granic

— dodał i potwierdził, że KE otrzymała list.

Prezydent Nawrocki napisał w liście do przewodniczącej KE, że Polska nie zgodzi się na działania instytucji europejskich, które zmierzałyby do rozlokowania na jej terytorium nielegalnych migrantów. Wyraził nadzieję, że przewodnicząca Komisji uwzględni ten fakt w swych działaniach.

tkwl/PAP

