„Nie, nie powinno być żadnych zakazów, ponieważ alkohol pozwala nam na jedno. Zobaczyć jak zachowują się czasem ludzie. Możemy ich po tym poznać. Ja nie piję, nie nadużywam, alkoholu nie potrzebuję” - powiedział Michał Kołodziejczak na antenie Onetu, odnosząc się do pomysłu zakazu sprzedaży alkoholu w restauracji sejmowej.
Następnie powiedział słowa, które wywołały śmiech w studio.
Jeszcze w ogóle rozstawić ten alkohol na korytarzu. Niech każdy, kto chce, się napije. Poznamy, kto ma problem, kto nie ma. To jest absurd, ta dyskusja dochodzi do absurdu
— dodał.
Na koniec odniósł się do sprawy już na poważnie.
Jeżeli ktoś nie potrafi sobie podmówić alkoholu patrząc na niego to nie powinien być posłem
— podsumował.
Sprawa zakazu sprzedaży i spożywania alkoholu w restauracji sejmowej budzi emocje i żywiołowe dyskusje. Zaledwie wczoraj Adrian Zandberg zadrwił ze Sławomira Mentzena, który sprzeciwia się zakazowi.
