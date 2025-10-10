Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska na antenie Radia ZET m.in. potwierdziła, że sztandarowa obietnica Koalicji Obywatelskiej z kampanii wyborczej w 2023 roku nie zostanie spełniona także w 2026 roku - chodzi o podniesienie kwoty wolnej od podatków do 60 tys. zł. „Nie stać nas na to” - jednoznacznie stwierdziła Kidawa-Błońska. Z jej wypowiedzi wynika, że także na inne ważne sprawy w państwie zarządzanym przez Donalda Tuska pieniędzy - cytując klasyka Jacka Rostowskiego - „nie ma i nie będzie”.
O tym wielokrotnie mówił minister finansów – w tej chwili naszego budżetu nie stać na wprowadzenie tej kwoty
— mówiła Małgorzata Kidawa-Błońska w Radiu ZET, odpowiadając na pytanie dotyczące możliwości spełniania obietnicy KO o podwyższeniu kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł.
Marszałek Senatu potwierdziła, że w 2026 roku na pewno nie będzie kwoty wolnej od podatku na poziomie 60 tys. zł.
Nie stać nas na to
— rzuciła Kidawa-Błońska.
„Chciałabym, żeby tych środków było więcej”
Z innej wypowiedzi marszałek Senatu wynika, że rząd Tuska nie ma pieniędzy także na rozwój nauki. Na uwagę, że rok 2025 był rekordowy, jeśli chodzi o niskie nakłady państwa na naukę, a 2026 ma być jeszcze gorszy, odpowiedziała: „Pracujemy nad budżetem. (…) Pieniądze są konieczne, ale mówię uczciwie, widzę wiele obszarów w naszym życiu, że chciałabym, żeby tych środków było więcej, ale pieniędzy mamy tyle, ile mamy”.
Czy Telewizja Publiczna jest obecnie wzorem obiektywizmu?
Jest coraz lepsza
— wypaliła Kidawa-Błońska.
