„Będę brutalny. Niemcy mordowali Polaków podczas II wojny światowej zgodnie ze swoim prawem” - powiedział w telewizji wPolsce24 Piotr Naimski. W ten sposób odniósł do niemieckich żądań wydania Wołodymyr Ż. w oparciu o obowiązujące w UE prawo. Były minister w KPRM nie ma wątpliwości, że Ukrainiec powinien być w Polsce chroniony, a nie szykowany do przekazania Niemcom. W ocenie byłego pełnomocnika rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Niemcy zawsze chętnie współpracowali gospodarczo z Rosją. Naimski skomentował także słowa Klausa Bachmanna, „jasno i prosto mówi polskim politykom, którzy chcą wykonywać niemieckie polecenia, co mają robić”.
