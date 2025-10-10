„Minister Władysław Kosiniak-Kamysz jeszcze we wrześniu tego roku na targach w Kielcach chwalił się podpisaniem umowy między koreańskim koncernem Hanwha a WB electronics na produkcję tych pocisków. Dziś nie jest w stanie przeciwstawić się ministrowi Andrzejowi Domańskiemu, który ten zakup blokuje” - skomentował wiceszef PiS Mariusz Błaszczak na portalu X, odnosząc się do kontraktu na pociski do wyrzutni Chunmoo.
Były szef resortu obrony Mariusz Błaszczak opublikował na portalu X wpis, w którym alarmuje o kolejnej niekompetencji rządzących.
Mamy kolejny skandal w MON. Resort nie potrafi pozyskać pocisków rakietowych do wyrzutni Chunmoo. Minister finansów blokuje to zamówienie oczekując, że zadłużenie Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych zostanie spłacone bezpośrednio z budżetu na obronność, ale MON nie ma na to pieniędzy. Dotarłem do korespondencji, która to potwierdza!
— napisał.
Wiceprezes PiS zauważył, że brak pocisków sprawia, iż wyrzutnie staną się bezużyteczne.
Chodzi o kontrakt dotyczący pozyskania kilkunastu tysięcy pocisków artyleryjskich o zasięgu ok. 80 km. Pociski miały być produkowane ze współudziałem polskiej firmy zbrojeniowej WB electronics. Bez nich wyrzutnie Chunmoo będą praktycznie bezużyteczne
— dodał.
Błaszczak: Domański blokuje zakup pocisków
Błaszczka wskazał, że szef MON nie jest w stanie porozumieć się z ministrem finansów Andrzejem Domańskim w celu uzyskania środków na zakup pocisków.
Minister Władysław Kosiniak-Kamysz jeszcze we wrześniu tego roku na targach w Kielcach chwalił się podpisaniem umowy między koreańskim koncernem Hanwha a WB electronics na produkcję tych pocisków. Dziś nie jest w stanie przeciwstawić się ministrowi Andrzejowi Domańskiemu, który ten zakup blokuje. To dokładnie taka sama sytuacja, jak w przypadku rakiet do F-35. Wtedy, dzięki presji, minister finansów ostatecznie znalazł środki na realizację tego zamówienia
— stwierdził.
Na koniec były szef resortu obrony zaapelował, żeby przyłączyć się do nagłośnienia sprawy, wszak chodzi o bezpieczeństwo Polski:
Proszę o nagłośnienie tej sprawy. Minister Kosiniak-Kamysz nie ma wystarczającej pozycji politycznej, by zadbać o interes Wojska Polskiego i polskiej zbrojeniówki, ale odpowiednia presja może wpłynąć na decyzję ministra finansów!
