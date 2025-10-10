Szef KPRM Jan Grabiec wczoraj w TVN24 wypowiedział się na temat działalności flotylli Sumud, zmierzającej z pomocą humanitarną do Strefy Gazy. W wyprawie brali udział także Polacy, w tym poseł KO Franciszek Sterczewski. „Nie nazwałbym tego chyba misją. Jak oglądaliśmy te zdjęcia z tych łódek w Barcelonie, to bardziej przypominało to wakacje niż misję” - stwierdził Grabiec. „Teksty ośmieszające pomoc humanitarną są sprzeczne z oczekiwaniami społ. To przepis na przegranie wyborów” - ostrzegł Grabca Sterczewski.
Ok. 70 proc. Polaków sprzeciwia się ludobójstwu w Gazie, a 60 proc. chce sankcji na Izrael. Dlatego teksty ośmieszające pomoc humanitarną są sprzeczne z oczekiwaniami społecznymi
— podkreślił na platformie X Franciszek Sterczewski.
To przepis na przegranie wyborów. Może wtedy ci, co tak plotą, będą mogli spełnić swoje fantazje o wakacjach w Barcelonie
— dodał.
