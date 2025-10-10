Sterczewski: Ośmieszanie pomocy dla Strefy Gazy to przepis na porażkę wyborczą. Może wtedy Grabiec spełni marzenia o wakacjach w Barcelonie

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: PAP/Paweł Supernak/Fratria
autor: PAP/Paweł Supernak/Fratria

Szef KPRM Jan Grabiec wczoraj w TVN24 wypowiedział się na temat działalności flotylli Sumud, zmierzającej z pomocą humanitarną do Strefy Gazy. W wyprawie brali udział także Polacy, w tym poseł KO Franciszek Sterczewski. „Nie nazwałbym tego chyba misją. Jak oglądaliśmy te zdjęcia z tych łódek w Barcelonie, to bardziej przypominało to wakacje niż misję” - stwierdził Grabiec. „Teksty ośmieszające pomoc humanitarną są sprzeczne z oczekiwaniami społ. To przepis na przegranie wyborów” - ostrzegł Grabca Sterczewski.

Ok. 70 proc. Polaków sprzeciwia się ludobójstwu w Gazie, a 60 proc. chce sankcji na Izrael. Dlatego teksty ośmieszające pomoc humanitarną są sprzeczne z oczekiwaniami społecznymi

— podkreślił na platformie X Franciszek Sterczewski.

To przepis na przegranie wyborów. Może wtedy ci, co tak plotą, będą mogli spełnić swoje fantazje o wakacjach w Barcelonie

— dodał.

CZYTAJ TAKŻE:

Grabiec o flotylli ze Sterczewskim w TVN24: „Bardziej przypominało to wakacje niż misję”. Oburzona Werner: „Zatkało mnie”

Flotylla humanitarna jak wakacje? Adrian Zandberg podsumował Jana Grabca: „Trzeba nie mieć mózgu, żeby powiedzieć coś takiego w mediach”

tkwl/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych